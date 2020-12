ÜLKE VİRÜSÜ ZOR ATLATIR

2020 yılının son günlerini yaşarken elbette ki gündem yine koronavirüs. Mart ayından bu yana haberlerin istatistiklerine şöyle bir baktım da köşe yazıları başta olmak üzere tek konu corona. Tabii iki aydır hep en yakınımızdakilerinin virüse yakalandığını öğrendik. Yanı başımdaki her beş kişiden üçü virüsü atlatınca ve etrafım sağlıkçılarla dolu olunca genel bir araştırma yapmak istedim. Hastalığın ne olduğunu ya da nasıl bulaştığını az çok öğrendik Ama nasıl anlatıldığı ile ilgili net bilgilere sahip değiliz. O nedenle başından geçen insanlardan öğrendiklerimi sizlere aktarmak istiyorum.

Öncelikle elbette ki çok tehlikeli bir hastalık ve yakalanmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Korunmak için alınacak önlemlerin başında da sizlerin de bildiği gibi maske geliyor. Yakalandıktan sonra ise Sağlam beslenmek büyük önem taşıyor. Et, balık, tavuk, süt ürünleri sık sık tüketilmesi gereken besinler arasında. C vitamini elbette başrol.

Eczaneden alınan vitaminlerce vitaminine sahip meyveler bunlar sürekli tüketilmeli dedi hastalığı yenenler. Sağlıkçılar-A sorduğum zaman da hep benzer cevaplar aldım beslenmek çok önemli protein ve vitaminler evden eksik edilmemeli. Tabi beslenmenin yanı sıra vücudun dinlenme ve morale de ihtiyacı var. Moral yüksek olunca hastalığı atlatma süresi daha doğrusu ayağa kalkma süresi kısalıyormuş.

Bu arada kendimizi izole etmek hastalığı bulaşırlığını önlüyor biliyorsunuz değil mi? Şimdi elimizdeki tüm bu verilere bakacak olursak bizim ülke olarak bu virüsten kurtulmamız biraz zaman alacağa benziyor. İnsanların maddi anlamda büyük zorluk çektiği aşikâr o nedenle normal alışverişini yaparken zorlanan vatandaş virüsten kurtulmak için kilolarca eti, balığı, sebzeyi meyveyi nasıl alacak? Ayda en fazla üç kere evine et alabilen insanlar tanıyorum 14 günlük karantina sürecinde sürekli etle beslenebilecek kişi sayısı bence çok az.

Moral yüksekliği de bizim insanımız için zor. İşten çıkartılan karantinada olduğu için maaşı kesilen insanlar ödenecek ev kirası, fatura ve diğer masrafları düşünürken nasıl moralini yüksek tutabilir ki. Normal şartlar altında temaslı olan kişilerde evde karantina altında oluyor. Maalesef Türkiye’de insanlar geçim sıkıntısı yaşadığı için temaslı olsalar bile ‘aman bizi yazdırma işimizden oluruz’ korkusuyla hem hayatla hem de virüsle mücadele ediyor. Ülkemizin gerçekleri bu şekilde olunca virüsü atlatmak için uzun bir yol kat etmemiz gerekiyor.