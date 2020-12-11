GÜLE GÜLE AKİF’İM

Basın dünyamızın güler yüzü kardeşim. Savaşını verdiğin ekmek mücadelenin ne kadar meşe katlı yollardan geçtiğine şahitlik etmiş biri olarak yıllardır ailen için tüm sıkıntılarına ve çektiklerine inat sempatikliğini ve güler yüzünü hiç kimseye eğmedin. Hem mutlu görülmeye çalıştın. Aslında içinde kopan fırtınanın ve çığlık atan yalnızlığının sadece ve sadece sen fakındaydın. Doktora gidip mutsuzum deyip, doktor tarafından şu karşıda bir sirk var gidin o sirkteki palyaçoyu izleyin ve kısa zamanda ne kadar mutlu olacağınızın farkına varacaksınız dediği sirkteki palyaço sendin kimse farkında değildi. Senin verdiğin ekmek savaşında yıllarca en dibine kadar yaşadığın sıkıntılara şahit oldum. Ancak hiçbir zaman yüzündeki tebessümü sağa sola vermeden hiç ama hiç taviz vermedin. Hep dik durmaya çalıştın ve benim gözümde her zaman dik olarak hafızamda kalacaktır.

Birlikte birçok şeyi yapmaya gayret gösterdik. İlimizde spora emek vermiş ve ebediyete intikal etmiş değerlerimizi her zaman nasıl onura ederiz ve ailelerin bir nebze ne kadar mutlu ederiz diye birçok projeye ekip arkadaşlarımız ile tüm aktivitelerde yüzümüzün akı ile çıktık. Son dönemlerde fakir ve geri kalmış köy okullarına kitap ve spor malzemesi desteği için birçok projeyi hayata geçirdin. Daha çok yapacağımız işler varken bizleri yalnız bıraktın dostum kardeşim, sırdaşım. Geride kalan ve seninle yol arkadaşlığı yapan insanlar senin kadar olmazsa da bazı şeyleri yapmak için bir çaba içerisinde olacağız. Belki senin yaptıklarını ve yapmak istediklerinin hepsini yapamayabiliriz. Ancak senin gittiğin hedefler doğrultusunda neleri yaparız hep birlikte bekleyip göreceğiz. Şahsım olarak sana söz verebilirim. Elimden ne geliyorsa, senin için ve senin projelerin için kim bir adım atarsa ben üç adım atmaya her zaman hazırım. Kardeşim arkadaşım Akif’im güle güle yolun açık olsun.