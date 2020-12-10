MERAK EDİYORUM!

Koronavirüsün gölgesinde Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 4’te 1’lik kısmı geride kaldı.

Takımı geçen yıl küme düşüren yönetimin transferin son günlerinde savunmaya yaptığı nokta transferler sayesinde genel tabloya bakıldığında temsilcimiz Yeni Malatyaspor’un orta sıralarda seyreden takım olduğunu görebiliyoruz.

Hafızalarımıza kazınan Karagümrük, Trabzonspor ve Beşiktaş mağlubiyetleri dışında kötü oynayarak puan kayıp edilen bir karşılaşma hatırlamıyorum.

Şimdilik kolay gol yiyen bir takım değiliz. Ancak top bizdeyken skor da üretemiyoruz.

Hatırlayın geçen yıl teknik direktör Sergen Yalçın’ın ofansif futbol oynattığı ligin ilk 10 haftasını…

Yeni Malatyaspor attığı 24 golle açık ara ligin en fazla gol kaydeden takımıydı.

Tamam kabul etmek gerekirse hızlı gidildi sonu hüsranla sonuçlandı. Peki neden?

İyi giderken gözü şöhret dışında eksiklerini görmeyen başarısız bir yönetim yüzünden!

O kadroyu Sergen hocanın dizayn ettiğini gözden kaçırdınız. Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın’ı kayıp ettiği gibi önce Jahovic’i ardından sırasıyla Gökhan, Guilherme, Bifouma’yı elinden kaçırdı.

Gelişi heyecan uyandıran Fofana ne oldu da formunu kayıp etti?

Peki kimdi bu adamlar? Gol atınca sevincini Sergen hocayla paylaşıp skor yükünü omuzlarında taşıyanlardı.

Arkalarından bir sürü şey yazıldı çizildi. Malatya’yı istemiyorlarmış, disiplinsizlermiş vs. geçin bunları! Hangi futbolcu gittiği yerde başarısız olmak ister ki?

Daha sezon bitmemiş. Borçlar yüzünden kulübün arabalarını satmak yetmez gibi ateş hattındayken Bifouma’yı 1,5 milyon Euro için elinden kaçırdın. Jahovic’in yerini doldurabildin mi?

Kaç tane santrafor getirdin. Hani nerdeler?

Guilherme’nin yerine diyelim ki Cueva geldi. Onu da zaten kadro dışı bırakarak takıma küstürdünüz.

Puan anlamında geçen yılın ilk 10 haftasının gerisindesin.

Hocanın oynattığı futbol göze hoş gelmiyor. Taraftarın sesine kulak tıkamışsın.

Kulübün 60 milyon liradan fazla borcu (bilinen) 50 milyon liraya geriledi mi?

Hesap soran zaten yok.

Her geçen hafta yönetim anlayışınız şeffaflığını kayıp etmekte.

Bu yıl Süper Lig’de kalmak dışında bir hedefiniz var mı?

Sezonu kaç milyon lira borçla kapatmayı hedefliyorsunuz?

Biz şimdi neye sevinelim? Neyin keyfini çıkaralım?

Bunları sorup yazmayalım mı?

‘Takım galip gelsin, primler hesaplara yatsın’ düşüncesi dışında nasıl bir hedefiniz var?

Tesisleri ağaçlandırıp, kulüp otobüsünü giydirmek dışında neye yatırım yaptınız?

Hepsini çok merak ediyorum.