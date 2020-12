BİR PUAN TATMİN ETTİ Mİ?

Ligin başlamasından itibaren istikrarlı bir şekilde kadro tercihleri ve oyuna müdahaleleri ile gündem olan Hamza Hoca Başakşehir maçında da şaşırtmadı. Kendince en iyi kadro ile sahaya çıktığını ve müdahalelerinin doğru olduğunu neden kamuoyuna söylemiyor. Elinde maçı rahat kazandıracak ve bir arada oynadıkça gelişecek oyuncular varken, tercihleri sadece iki futbolcuyu memnun ediyordur diye düşünüyorum. Eminim yönetim ve oyuncularda bu ısrar karşısında rahatsızlardır.

Takım içinde cezalı ve sakat oyuncu olmadığı sürece, antrenmanlar ve çift kaleler sonucunda kendiliğinden bir on bir şekillenir. Dikkat ederseniz basında ve tribünde de kendiliğinden bir on bir oluştu ve bunu sahada görmek istiyorlar. Buna direnen Hamza hocayı şu ana kadar kimse anlamadı. Oysa en iyi on birle sahaya çıkıp, daha fazla puan toplansa ve zorunlu eksilmeler sonrasında diğer oyunculara gereken şanslar verilse daha iyi olurdu. Oynanan maçlarda mücadele iyi fakat sonuç hiçte tatmin edici olmuyor. Belki yenilmiyoruz, belki bir puan hiç yoktan iyi fakat potansiyelimizin varlığı düşünüldüğünde kayıpta olduğumuzu da inkar edemeyiz. Bura da Hamza hocanın tercihleri ve ısrarı var. Bu durum takıma sorun olarak dönüş yapıyor ve daha da yapacak gibi görünüyor.

Oyun içinde müdahaleleri ve tercihleri ile sorun oluşturan Hamza hocaya tepkiler eminim yenilgilerden sonra daha da artacaktır. Takım içinde dengeleri gözetmek ve bazı oyuncuları idare etmek, onlara hoşgörülü yaklaşmak disiplinsizlik diye algılanmamalıdır. Cueva konusunu uzattıkça hocanın prestij kaybettiğini düşünüyorum. Yakın zamanda Tetteh ve Adem başta olmak üzere bir çok futbolcunun da isyan bayrağını açacağını düşünüyorum.

Başakşehir takımını evinde de olsa, yorgunda olsa yenmek çok kolay değildir. Yalnız bizler eksik bir kadroyla çıktığımızı düşünüyoruz. İyi mücadele gösterdiğimiz bir maçı kazanabilirdik diyerek pişmanlık duyuyorsak burada bir yanlışlığın olduğu muhakkaktır. İkinci yarıda eksilen Gaziantep maçında da aynı duyguyu yaşamıştık.

Kaliteli alternatif oyuncunun varlığı böyle olsa gerek. Isınırken sakatlanan Wallace’ın yerine dahil olan Hadebe bence maçın en iyi oyuncusuydu. Yine Ertaç’ta takıma büyük katkı sağlamıştır. Isınırken sakatlanma vakasının ikinci defa yaşanması teknik heyetin şansızlığı mı? Yoksa yanlışı mı? Bilemedim.

Fenerbahçe maçı zor olacak fakat sürprize açık bir maç olarak düşünüyorum. Oyunu orta alana hapsederek oyunun büyük bölümünü oynar, Fenerin baskısında hızlı çıkışlarla gol bulursak sürpriz yapabiliriz. Umarım Lukoki bu maçta oynar.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…