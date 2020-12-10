KÇÖ BAŞVURULARI BAŞLADI

Dünyayı kasıp kavuran Covid – 19 hastalığının istihdam üzerinde ki etkisini azaltmak için kısa Çalışma Ödeneği başvuruları tekrar başladı.

Mevcut uygulamada kısa çalışmadan faydalanmak için 30/6/2020 tarihinden önce bu uygulamaya başvurmuş ve faydalanmış olma şartı aranıyordu. 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe konan "Torba Kanun"la yapılan değişiklikle bu tarihten önce başvurmamış iş yerleri de artık pandemi nedeniyle işçilerini kısa çalışma ödeneğinden yararlandırabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek

En son yapılan düzenlemelerle birlikte koronavirüs nedeniyle iş yerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 01 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir.

Diğer yandan 30 Haziran 2020 tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri de 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecektir.

Başvurular E-Devlet üzerinden Olacak

Yeni başvurular e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Yapılacak başvurularda kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 01 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecektir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Yapılacak başvurularda örneği İş-Kur tarafından hazırlanan “Kısa Çalışma Talep Formu” ile “Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi”nin elektronik ortamda

https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresinden Mevcut uygulamada kısa çalışmadan faydalanmak için 30/6/2020 tarihinden önce bu uygulamaya başvurmuş ve faydalanmış olma şartı aranıyordu. 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe konan "Torba Kanun"la yapılan değişiklikle bu tarihten önce başvurmamış iş yerleri de artık pandemi nedeniyle işçilerini kısa çalışma ödeneğinden yararlandırabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

Sonucun öğrenilmesi

İşverenler başvuru sonucunu e-Devlet üzerinden takip edebilecektir. Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.