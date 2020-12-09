Fenerin Önüne Atmayasın!

Başakşehir maçında 1 puan alan takımımızı kutluyorum. Kazansa hakkıyla kazanabilecek karşılaşma oynadıkları için bütün futbolcuları tebrik ederim.

Ancak genelin dışında herkesin gözüne çarptığı gibi benimde gözüme çarpan noktalara biraz tuz basalım.

Hatırlayın geçen hafta kenar bölgede maça başlayan Kubilay bekleneni verememiş hatta yaptığı hatadan dolayı kalemizde gol görmüş dolayısıyla maçın ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

Bunca şey yazılıp çizilirken zorlu Başakşehir karşısına hiç ders alınmamış gibi Kubilay ile çıkmak akıl alır gibi değil.

Yedek kulübende Olcay, Fofana, Mustafa Eskihellaç, Berk Yıldız, Jetmir gibi hem hızlı hem de kenar oyuncun varken boyu itibariyle rakip defansın radarından çıkamayan Kubilay’a 80 dakika sabretmek Hamza hocanın bu oyuncuya gösterdiği inisiyatifi işaret eder.

Hocanın tercihlerine saygı duyarım ancak her ne hikmetse oyuncu tercihleriyle alakalı Malatya kamuoyuna çıkıp açıklama yapma tenezzülü göstermeyişi Hamza hocanın kendisini takımın hatta şehrin üzerinde görmesi anlamına gelir.

Geçmişte şampiyonluklar yaşamış olabilir, büyük takımlarda teknik adamlık yapabilirsin. Beyefendi bir karakterinizde olabilir. Bunlarla ilgili en ufak söz söylemeye hakkımız dahi yok.

Fakat bu şehrin takımının başındaysanız camiadan yükselen sese kulak tıkayamazsınız.

Çalışkanlığına laf söylemediğimiz Umut Bulut’a 99 dakika sabretmenize açıklama yapmak zorundasınız.

Yedek kulübende oyuncu mu yok? Berk veya Mustafa Umut’tan daha mı kötü şans tanımıyorsun?

Artık başını iki avcunun arasına alıp düşünme vaktin geldi Hamza hocam.

Yeni Malatyaspor’umuz eğer başarılı olacaksa evet sen ve ekibinle olacaktır. Bunu canı gönülden isteriz.

Bu tercihlerini geçmişte görev yaptığın kulüplerde yapabilir miydin? Malatya’nın ne farkı var da tercihlerinde ısrarcısın?

Şimdi hafta sonu karşında patlamaya hazır Fenerbahçe maçı var. Zaten gol üretemiyorsun. Allah korusun rakip seni 5-6 gollük ederse nasıl hesap vereceksin?

Sezon boyunca birilerini gole boğmak isteyen Fenerbahçe karşısında farklı mağlup olup Malatyalıları Türkiye gündeminin önüne atarak Hamza hoca arkanı dönüp gitmeyesin.

Benden söylemesi