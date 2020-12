AKİF ÇELİK

Gardaşım, dostum, abim, başkanım!

Akif abim, Rahmanına kavuştun sonunda.

İnşallah cennet bahçelerinden köşkün olur makamın.

Ne mutlu sana ki arkandan dua edecek yüzlerce dost biriktirmişsin.

Nasıl sevdirdin bu kadar kendini, nasıl dokunabildin bu kadar çok yüreğe?

Canımı en çok ne yaktı biliyor musun; o kadar yer gezdik, o kadar deplasman yaptık, fakat ajandamızın ilk sayfasında yazan Umre ziyaretini yapamadık.

Gidemedik be Akif abi!

İnşallah Allah’ım bu yoldaki niyetini, gitmiş kadar sevapla mükafatlandırır.

‘Küçük bir göz evim olsun, bir de az yakan bir arabam olsun’ u dilinden düşürmezdin.

İşe girince daha bir sarıldın bu hayallerine.

Olacaktı, ömrün yetmedi.

Artık ne söylesek boş, ne yazsak az.

Yüce Yaradan geride kalan ailene ve bizlere sabır, sana da cennet bahçelerinden bir bahçe nasip etsin.

İSİMLERİ YAŞAYACAK

Çok kayıp yaşadım, her birinde bir parçam eksildi diyebilirim. Fakat Akif’e bir başka üzüldüm. Sanki canımdan can kopardılar.

Şu kâğıda döktüğüm üç beş kelime içimdeki yanardağın küçük bir bölümünü bile göstermeye yetmez ya, ne yaparsın, başka nasıl paylaşırsın acının büyüklüğünü.

Bu anlamda Yeni Malatya Stadının basın tribününe, yine birkaç gün önce kaybettiğimiz spor basının sevilen ismi Şenol Yalvaç ile birlikte Akif Çelik’in isminin verilmesini oldukça anlamlı bir vefa örneği olarak görüyorum.

Emeği geçenlerden Allah razı olsun.