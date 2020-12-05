UMURSAMAZLIK…

Koronavirüs döneminde insanlar pazara gitmekten vazgeçmiyor ancak zaman zaman pazarcı esnafı da vatandaşlar da kurallara uymamaktan şikâyetçi.

İnsanlar eline eldiven takmadan meyve sebzelere dokunuyor. Bunu yaparak da kul hakkına giriyorlar. Gelin görün ki korana tırmanışa geçti ama koronavirüsü tırmanışa geçiren yine duyarsız vatandaşlar.

“Bana birşey olmaz” mantığı ile devam eden bazı duyarsız vatandaşlar başkalarının hayatını tehlikeye atıyor. Pazar yerlerinde kurallara uyulmaması hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları çileden çıkarıyor.

Ve pazar yerleri pazar süreci bittikten sonra iyi bir şekilde dezenfekte edilmeli. Belediyeye ait ekipler pazar sonrası temizlik çalışmalarını yapıyor. Ancak şu süreçte herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymaları gerekiyor.



Bu kafa ile gittiğimiz sürece daha çok koronavirüs can alır. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Bazen evimin balkonundan çıkıp gözlem yapıyorum. Sanki koronavirüs yokmuş da o ağzımıza taktığımız maskelerde aksesuarmış gibi davranıyorlar.

Durum ciddi sevgili Malatyalılar. Ve koronavirüs vakaları şu anda Malatya’da tırmanışa geçmiş durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, açıklama yapmıştı. Koronavirüs konusunda yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 70’i aştı.