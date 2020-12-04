MESİH VE SUSMA SANATI

Konuşmak ya da susmak … Sahi hangisi daha önemli?

İkisi de iletişim için etkili birer araç. Maksadımız hakikate ulaşmak, Allah’ın rızasını kazanmaksa hangi araçla daha fazla yol alabiliriz? Bir Müslüman olarak kendimize sormamamız gereken sorulardan biri budur. Hayatımızın her alanında konuşarak yada anlatarak iletişime geçtiğimizi düşündüğümüz insanlar da istediğimiz başarıyı elde edebiliyor muyuz?

Ne yapalım canım! Bildiklerimizi anlatıyoruz. Doğruları paylaşıyor yanlışları da en tehditinden açıklıyoruz.Bu yetmez mi?

Yeterdi belki. Sonuç beklediğimizden farklı çıkmasaydı. “Bir işin butlanı (yanlışlığı) nihayetinden (sonundan) belli olur” demiş eskiler. Ölçme- değerlendirme yapmadan son hızla gidiyoruz. Oysa bir öğretmen gibi anlattıklarımızın nasıl anlaşıldığını çözebilmek için durup bir imtihan süreci yaşatmamız lazım.Toplum olarak; çok kitap alan, okuyan ama soruları bile anlamayan ve birbiriyle anlaşamayan, kavga eden, şiddet gösteren bir duruma gelmişsek araç değiştirme zamanı gelmiş demektir.

Susmanın bir sanat olduğunu ve iletişimin en iyi yöntemlerinden biri olduğu gerçeğini geç fark edenlerdenim diyebilirim. Gerçi kadim kültürümüzden edindiğim “susan kurtulmuştur” sözü zihnimin hep bir köşesinde vardı. Ancak bunun fitne ortamında ortalığın daha fazla bulanmaması için gerekli bir susuş olduğu hepimizin malumu.

İnsan neden susar? Ya cehaletinden ya korkusundan ya da rezil olma kaygısından. Bunlar ezberimizde olanlar. Bir de sessiz kalarak karşıdakilere bir şeyler anlatmak var ki susma sanatı dediğimiz budur.Esasında biz bunu Hz. Meryem’in susma orucundan biliyoruz. Hani; iffetini rabbinin övgüyle ifade ettiği bakire Meryem! Allah’ın mucizesi eseri hamile kalınca bu durumu kavmine susarak anlatmıştı.

Kastettiğimiz “sessizlik” değil, susmayı bir iletişim aracı haline getirmektir. Bunun etkisini yazarak anlatabileceğimi düşünmüyorum. Ben görerek anladım çünkü. Haddi zatında iletişim uzmanı da değilim.Meraklısına; “susma sanatının” nasıl bir yöntem olduğunu internetten bulabileceklerini bildirmekle yetineyim. Bir filmden bahsedeceğim.

Film 2020 ocak ayında Netflix adlı dizi kanalında çıktı. Adı “Mesih”.Sezonu bittiği için internetten izlenebiliyor. Kanalın meşruluğu, çizgisi, etkinliği, Misyonerliğin faaliyetlerinin ifşası üzerinden yapılacak eleştirilere kapıları kapatarak sizleri dizideki karaktere odaklamak istiyorum.

Üç ilahi dinin sembollerinin kullanıldığı ustaca bir yapım. Mehdi yada Mesih olduğunu iddia eden bir adamın dünyayı kasıp kavuran ve kitleleri peşinden sürükleyen hikayesini anlatıyor. En belirgin özelliği ise çok az konuşması hatta nerdeyse hiç konuşmadan kitleleri peşinden sürüklemesi.

Makalemizin konusunu anlatabilecek muhteşem sahneleri var.İnsanların gözlerinin içine bakarak onları sadece dinliyor. Konuşmasını bitiren kişiler bu sessizlik karşısında kendilerinden geçip iç dünyalarıyla ilgili bilgiyi vermeye başlıyorlar.O ise saatler hatta günler sonra tek bir cümle söyleyerek karşıdakinin zaten düşünerek bulduğu hakikati yansıtıyor.Ya da konuşmadan günlerce yolculuk yapıyor.İnsanlar bu kendinden emin yürüyen ve hiç konuşmayan adamın bu dünyanın dışından geldiğini düşünüp ona biat ediyorlar.Velhasıl kullandığı yöntem hep aynı, “susma sanatı"nı kullanarak insanları etkilemek.

Karşıdakine; sana değer veriyorum, seni anlıyorum, senin zaaflarını – korkularını biliyorum, seni tanıyorum mesajlarını veren bu yöntemi denemek de fayda olmaz mı?

Bu bir kurgu demeyelim, belki de Hz. Meryem'in susma orucunu günümüze uygulanmasıdır. Ne dersiniz