HATALARDAN DERS ÇIKARMALI!

Yeni Malatyaspor oynadığı futbol ile hala taraftarına iyi mesaj verecek nitelikte değil. Takım mühendisliği adına sezon başında ısrarla orta saha için en az iki oyuncu alınması lazım derken aslında bugün ki tabloyu tahmin ederek konuşmuş ve yazmıştım. Ancak çok bilenlerin fazla olduğu yerde siz ne kadar iyi niyetli ve tecrübelerinizi paylaşır veya yazarsanız kayda değer alınmaz. Transferin son haftasında birkaç oyuncu alınmamış olsaydı bugün ligin dibine demir atan ilk takım biz olurduk. Son haftalarda takım içindeki Huzursuzluk ve Hamza hocanın takım kurmada ve hamlelerde taptığı değişimler yine de işin başına bizleri götürmedi değil. Güven vermeyen bir yaklaşım ve her hafta deneme yanılma sistemi ile oluşturulan kadro gerçekten tüm taraftarları tedirgin ettiği gibi bizleri de derinden üzmüştür. Aslında teknik adam değişimine daha doğrusu erken hoca gönderilmesine karşıyım. Ancak çok beğendiğim ve Yeni Malatyaspor’a geldiğinde en çok destek olanlardan biriyim. Fakat akıl almaz hatalarla kendisini sürekli tartışılır bir duruma getirmesi takım üzerinde müthiş bir huzursuzluk yaratmıştır. Kadro yapısı bellidir. Elindeki kemik oyuncuların yanına iki doğru hamle ile ideal olan takımı sahaya sürdüğünde alınacak sonuçlarda her kesim memnun olur. Bir kaç hafta önce ısrarla takımın en kaliteli üç oyuncusundan biri olan Acquah’ı resmen bitirme noktasına getirdin. Sonrasında doğruları yapınca oyuncu milli takıma gidecek kadar performans ortaya koydu. Cueva konusunda hep sana destek verdim. Evet Cueva fiziksel olarak istenen seviyeye gelmemiş olabilir ve istenileni tam olarak ortaya koymamış olabilir. İki sıfır öndesin 37. dakikada adamı oyundan alıyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir teknik adam böyle bir hatayı yapmaz. Devre olur ikazını yaparsın. Bir on dakika daha sabırlı olursun şayet istediğini yapmaz ise tabi ki oyunda alırsın. Ancak oyuncunun haysiyeti ve gururu ile oynamanın bir anlamı yok. Yapılanların hiç biri Cueva’yı masum duruma getirmez. Onun yaptıklarını kimsenin tasvip ettiği yok. Ancak teknik adam olarak krizleri çözecek olan sensin.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA DAİR

Bu hafta oynayacağımız Başakşehir iç sahada berabere kalmanın hırs ve azmi ile bize karşı daha fazla motive olarak sahada olacak. Sabırlı ve savunmayı sağlam tutup özellikle kenar oyuncularının alınacak skorda belirleyici olacağı müsabakada sağ ve sol bek oyuncuları fazla öne çıkmadan orta sahada daha agresif oynayarak rakibe boş alan bırakmayan anlayışta olursak ön tarafta ki zenginliğimiz Yeni Malatyaspor’a skoru getirecek yetenekte. Tetteh, Adem ve Kubilay her an gol üretecek oyuncular. Avrupa kupası yorgunu olan Başakşehir karşısında Yeni Malatyaspor’u daha şanslı görüyorum. Yeter ki Hamza hoca hatalarından arınmış olsun.