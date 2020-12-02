ADAM GİBİ ADAM AKİF ÇELİK

Şimdi STK belediyeler iş adamları elini taşın altına koyup Akif Çelik için ne yapılabilir onu yapması lazımdır diye düşünenlerdenim.

Malatya’da TOKİ Malatya basın medyasına ev yaptırdığı zaman neden Akif Çelik’e verilmedi? Yahut kurada adı niye çıkmadı muhabbetleri çok oldu. Çok kez rahmetli ile konuştuğumuzda “yine kader bize gülmedi. Bak TOKİ ev yapıyor medyada olmayan basın olmayan kişilere çıkıyor hem de iki tane birde yeğenlerine çocuklarına” şeklinde peşkeş çekenleri hep konuşuyorduk.

Şimdi gelelim bu noktada ne yapabiliriz . TOKİ’den fazlasıyla Malatya basınına emeği geçen Çelik ailesine çok acilen bir ev hem de şimdi hızlandırılmış bir şekilde yoksa biliyoruz ki zaman geçtiğinde unutulup masa altı olur.

Sayın belediye başkanları Selahattin Gürkan Mehmet Çınar Osman Güder İster bir müteahhitlere söylersiniz isterseniz de belediyenin bütçesinden bir ev sahibi yapabilirsiniz.

Akif Çelik kaleme aldığımızda inanın mürekkep yetmez. Anlatılmaz yaşanırdı. Akif Çelik hep pozitif hem gülen neşe saçan adam gibi adamdı.

Bu hayata çok çekti kendi ayakları üzerinde durmak İçin verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Dergi çıkartırken gazete çıkartırken TV programları yaparken Malatya’nın gençlerini tanıtımını reklamını parasız pulsuz yapan yine adam gibi adamdı…

Benim ilk medya basına girmeme sebep olan kişidir. Kanal Malatya’da başlayan TV programlarımız TV Malatya’da devam etmiştir.

Akif Çelik artık sen rahat uyu kardeşim bu saatten sonra hayattayken kimseler bizler senin kıymetini bilmedik inşallah bu saatten sonra çocuklarına ailene neler yapılması gerekiyorsa boynumuzun borcudur.

Caner Mostur abim geçenlerde bir organizasyona yapmıştı. Allah razı olsun çok geniş kapsamlı yine bir oluşum olacaktır Allah’ın izniyle…

Dediğim gibi Akif Çelik gibi daha başka bir Akif Çelik gelir mi tabi ki gelmez.

İstanbul’da Malatya tanıtım günlerinde Bizlerin yanında ayrılmayan iş insanı Ercan Telli’nin Mehmet Telli’nin Yakup Yavuzant’ın bana Akif Çelik için dediklerini aklıma geldiğinde inanın gururlanıyorum. Malatya’da böyle hala samimi dost mütevazi can ciğer insanlar çıkıyor mu demelerine işte Akif çelik örneğini göstermeleri çok hoşuma gitmişti rahat uyu güzel insan…

Rahmetli benimle en son konuşmasını ameliyata gireceği günün öğleni yaptı. Baktım arayan telefonda Akif Çelik tabi ki heyecanlandım yenge telefonun diğer ucunda Akif seninle konuşacak dedi. Bizde kahvaltı yapıyoruz. Abim Turan Mehmet Telli hoparlörü açtım buyur kral dedim. Aynen “Bana Miko bana dua edin Turan hoca dua edin Ercan başkan Mehmet Telli başkan bana dua edin” dedi ve yorma kendini kapat dedim işte ne olduysa o gece oldu. Yazarken ellerim titriyor sözün bittiği yerdeyiz. Akif Çelik seni unutmak mümkün mü kardeşim.

Son olarak çocuklarına iş sahası yaratmak emeklilik için ne gerekiyorsa onun yapılması ve olmazsa olmazlardan ev sahibi olmaları için Selahattin Gürkan nezdinde bir heyetin bu işi çözmelerini canı gönülden istiyoruz. Sayın başkanlarımızın buna da kayıtsız kalmayacağını biliyoruz.

Tekrardan mekanın cennet olsun rabbim geride kalan çocuklarına hanımına sabırlar versin inşallah

Adam gibi adam Akif Çelik