Maalesef şu kurallara uyamadık ve her gün Covid-19 gittikçe artıyor. Dün hemşire bir velim ile ayaküstü konuştum yoğun bakım hemşiresi ‘hocam çok yorulduk‘ diyor...

Ne kadar çok şey anlatıyor aslında.

Biraz ara verelim, daha güzel günler bizi bekliyor ...

Çocuklarımız okullarından ayrılar evde uzaktan eğitim almaya çalışıyorlar...

Biz öğretmenler okulumuzu özledik,40 kişilik sınıflarda ders anlatmayı özledik...öğrencimin yanına gidip elimle başını okşayıp ona güç vermek ne kadar büyük bir zenginlikmiş.

Çocuğun gelip öğretmenim diye koşarak bize sarılması dünyalara değişilmez bir servetmiş. ....

İnanın eve geldiğimde çocuklarım bana bir şeyler anlatıyor uzak durun benden dışarıdan geldim elimi yüzümü yıkayayım sonra konuşuruz diye çocuklarımı kendimden uzaklaştırıyorum. Çocuklarıma dışarıdan gelir gelmez sarılmayı özledim .

Ya evdeki durumumuz daha vahim 3 çocuk eşim ve ben ayrı ayrı odalarda tüm gün canlı ders yapıyoruz ....

Oğlum mutfakta, Öykü abisinin odasında, Zeynep kendi odasında ,eşim yatak odasında ben salonda her birimiz aynı evde farklı odalardayız. Hayat devam ediyor deyip sıkı sıkı geleceğimizi kurtarmanın derdindeyiz ...Buda öğretmenler evde rahat rahat oturuyor diyenlere gelsin....

Herkes çabalıyor, çalışıyor ....

Bu hafta çok duygusalım geçen hafta ailemizin en büyüğü babaannem i kaybettik Allah rahmet etsin .

Babaannemin cenazesinde birbirimizi teselli etmek bile yasaktı.

Taziye evi ziyareti yoktu .

Ne günlere kaldık...

Unutmayalım bu virüs hepimize çok yakın, dikkat edelim maske takalım kurallara uyalım ...

Biz okulumuzu çok özledik, çocuklarımızı özledik...

Herkese sağlıklı günler diliyorum .

Sevgiyle....