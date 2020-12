YAPMA BE HOCAM

Bizi çileden çıkartmak sana zevk mi veriyor Hamza hoca? Sakatın var. Hastan var. Kadro dışın var. Hepsini anlarım. Ancak elindeki kadroyla doğru dürüst bir kadro çıkartmak bu kadar mı zor? Yahu hadi sahaya sürdüğün kadroya amenna. Adamlar on kişi kaldı. Ardından beraberlik golü geldi. Tek yapacağın hamle Umut Bulut’u kenara alırsın. Fofana veya Ahmet Ildız hamlesi yapsan Tetteh kendi yerinde oynasa inan farklı galip gelmemek elden değil. Yapılan hatalar ve hatalı hamle değişimleri sonrasında rakip on kişi kalmış ancak sanki bizim takım eksik rakip Gaziantep on iki kişi oynuyor. Bu kadar insanı çileden çıkartmanın bir anlamı var mı? Chebake saç baş yolduruyor. Orta sahada tek olumlu pas yok. Dört hücum oyuncu ile oynamak senin neyine. Solda Adem, sağda Kubilay forvette Tetteh orta sahada Ahmet, Acquah ve Youssouf ile oynarsan çok agresif oynayan ve pas yüzdesi yüksek olan Antep takı karşısında bu kadar aciz duruma düşmezdin. Hadi son dakika şans golü ile bir puanı aldık. Bu beraberlik ne seni kurtarır ne de Yeni Malatyaspor’u. Önümüzdeki hafta Başakşehir, arkasında deplasmanda Fenerbahçe hadi gel rahat ol. O yüzden Gaziantep müsabakasında doğruları yapsan ve üç puan alsan rahat olarak koltuğunda otur. Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında kaybetsen dahi hiç kimseden tepki almazsın. Sana birde tavsiyem; şayet kalacaksan veya gönderilmeyeceksen Salı günü idmana çıkması kaydı ile Cueva’yı idmana al ve takımdaki sıkıntıyı gider. Şayet senden önce yönetim Cueva’yı affederse sen sinek ikili olursun benden sana tavsiye…