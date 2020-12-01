YAPMA BE HOCAM

Bizi çileden çıkartmak sana zevk mi veriyor Hamza hoca? Sakatın var. Hastan var. Kadro dışın var. Hepsini anlarım. Ancak elindeki kadroyla doğru dürüst bir kadro çıkartmak bu kadar mı zor? Yahu hadi sahaya sürdüğün kadroya amenna. Adamlar on kişi kaldı. Ardından beraberlik golü geldi. Tek yapacağın hamle Umut Bulut’u kenara alırsın. Fofana veya Ahmet Ildız hamlesi yapsan Tetteh kendi yerinde oynasa inan farklı galip gelmemek elden değil. Yapılan hatalar ve hatalı hamle değişimleri sonrasında rakip on kişi kalmış ancak sanki bizim takım eksik rakip Gaziantep on iki kişi oynuyor. Bu kadar insanı çileden çıkartmanın bir anlamı var mı? Chebake saç baş yolduruyor. Orta sahada tek olumlu pas yok. Dört hücum oyuncu ile oynamak senin neyine. Solda Adem, sağda Kubilay forvette Tetteh orta sahada Ahmet, Acquah ve Youssouf ile oynarsan çok agresif oynayan ve pas yüzdesi yüksek olan Antep takı karşısında bu kadar aciz duruma düşmezdin. Hadi son dakika şans golü ile bir puanı aldık. Bu beraberlik ne seni kurtarır ne de Yeni Malatyaspor’u. Önümüzdeki hafta Başakşehir, arkasında deplasmanda Fenerbahçe hadi gel rahat ol. O yüzden Gaziantep müsabakasında doğruları yapsan ve üç puan alsan rahat olarak koltuğunda otur. Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında kaybetsen dahi hiç kimseden tepki almazsın. Sana birde tavsiyem; şayet kalacaksan veya gönderilmeyeceksen Salı günü idmana çıkması kaydı ile Cueva’yı idmana al ve takımdaki sıkıntıyı gider. Şayet senden önce yönetim Cueva’yı affederse sen sinek ikili olursun benden sana tavsiye…
KIŞIN FAVORİ İÇECEKLERİ
Burcu Çoban
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.