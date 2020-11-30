1 Puan iyi iyi de..

Bugün Gaziantep karşısında iyi mücadele ettik zaten istatistik de bunu söylüyor daha çok koştuk daha çok pas verdik daha çok rakip sahada kaldık rakibi korner manyağı yaptık yapamadığımız tek şey önümüze konulan tereyağlı baklavayı elimize yüzümüze bulaştırdık.

Maçtan önce deselerdi Antep deplasmanında 1 puan nasıl olur valla fena olmaz derdim.

Öyle ilginç bir müsabaka izledik ki 1 puana bile son dakika da geldiği için sevindik.

Öncelikle karşımızda çok kötü bir Antep vardı 19 dakikada göstere göstere golü atıp çekildiler kendi sahalarına futbolu bırakıp kırıp dökmeye başladılar.

Saçma sapan itirazlar ve fauller ile ilk yarıya 4 sarı kart sığdırdılar.

Yani 2. yarı kırmızı olacağı o kadar çok açıktı ki rakip tedbirini almadan 2. yarıya başladı.

Velakin ikinci yarının başında rakip kaldı 10 kişi

Hemen Ardından Adem eşitliği sağladı.

Dedik oh be maçın hemen başında gördüğümüz 11 ile hadi geçmiş olsun dediğimiz maç bizim lehimize işlemeye başlamıştı.

68 dakikaya kadar Umut ile Kubilay’ın şuursuzca koşmalarını izledik gol ararken 74 Karabıyık’ın golü ile adeta şok olduk.

Bugün sahadaki avantajı göremeyen Hamza hocanın sahadaki tercihleri tutmadı.

Tetteh’i kanatta alıp forvete Umut Kubilay’ı yerleştirmenin mantığını çözemedim..

Ben her şeye rağmen hala iyimserim ideal kadro oluşunca daha da iyi olacağımızı düşünüyorum.

Kim nasıl oynadı.

Bugün genel olarak takım iyi mücadele etti

Takım da Umut Bulut, Kubilay ve Chebake dışındaki oyuncuların tamamı iyi mücadele etti.

Kaptan Ademi uzun bir aradan sonra daha etkili gördüm son saniyelerde gelen golün asistini yapan Semih de gayet iyiydi.

Hakem.

Ali Palabıyık gördüğünü çaldı rakibin sert oyununa ve disiplinsiz davranışına izin vermedi son saniyelerde VAR’ın uyarısına rağmen golü iptal etmedi bana göre mükemmel bir müsabaka yönetti.