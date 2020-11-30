DURUM CİDDİ!

Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Malatya’da, Koronavirüs (Covid-19) tablosu ağırlaşıyor. ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıyan verilere göre, Malatya’da risk haritasının rengi kırmızı alarm veriyor.

Durum ciddi sevgili Malatyalılar.

Buna rağmen zaman zaman toplum taşımaları kullanıyorum tıklım tıklım yolcu alınması da hayrete düşürüyor beni.

Çünkü korona en çok kapalı ortamlarda bulaşıyor.

MOTAŞ’A ait bazı otobüsler ve bazı minibüs şoförleri aldıkları fazla yolcularla vatandaşın tepkisi topluyor sanki korona yokmuş gibi davranılıyor. Lütfen evinizden çıkmayın zaruri bir ihtiyacınız yoksa lütfen dışarı çıkmayın.

Malatya kurallara uymadığı içinde kentteki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına da yansıdı. Malatya haritasına baktığımızda Malatya ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu bizleri üzüyor.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli çok önemli bir açıklama yaptı.

Koronavirüs vakalarının arttığı bu günlerde Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, vaka sayısının her hafta yüzde 5, yüzde 10 oranında artığını kaydetti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı oranının yüzde 70’lerde olduğunu dile getiren ve insanları 3 altın kurala uymaları yönünde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bentli, “Koronavirüs hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın mutlaka filyasyon ekibinin getirdiği veya hastanelerde verilen ilaçları düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz” dedi.

Belirti taşıyanlar lütfen test yaptırın ve kendinizi evinden izole edin.

Koronasız günleri hep birlikte başarmak dileğiyle