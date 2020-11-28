ADİL BABA’NIN ÇİFTLİĞİ!

Hamza hoca ve talebeleri Etimesgut Belediyespor maçında yine yüreğimize su serpmedi! Ne demiştim önceki haftaki yazımda?

“Aman ha Yeni Malatyaspor uzun arayı boşa geçirmemiş olsun. Takımın çoğu bir arada kamp yapmamışken bu aranın önemi belki de hayati önem taşıyor” demiştim.

Her açıklamalarında oyundan çok puan toplamanın önemine vurgu yapan Hamza hoca ve bazı yalaka arkadaşlar yarın bu takım kötü oynamanın doğuracağı sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarında ne diyecekler?

Yine bizimi suçlayacaksınız? “Alın işte beklediğiniz oldu” mu diyeceksiniz?

Yok arkadaş bu senaryoyu biz her sene yaşıyoruz. Çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüde yakayı ele verir.

Bu takım kaç senedir Süper Lig’de? Peki kaç tane hoca geldi geçti? Takım kimliği kazandık diyebiliyor muyuz?

Nerede kurumsallık? Nerede altyapı? Nerede Malatyalı sporcular?

Peki bizimle beraber lige yükselen Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantep şuan nerede biz neredeyiz?

Ne yazık ki Süper Lig’e çıkan sadece Malatya’nın sadece ismidir. Süper Lig’e çıkmamakta ısrar eden ise bu takımı 2. Lig’de devir alan ve hala o zihniyetle yönetenlerdir!

Başarıyı sadece işler iyi giderken sahiplenmek çıkarcılıktır. Bunun adı menfaatçiliktir. İhanettir. Malatya sadece havaalanı ile Malatya Stadyumu koridorları arasında dolaşmaktan ibaret midir? Soruyorum sizlere!

Siz bu şehre ihanet ettikçe bu şehir sizi hiçbir zaman bağrına basmayacaktır!

Kulübü şeffaf şekilde yönetmediğiniz müddetçe, isterseniz Süper Lig şampiyonu olun. Efsane olamazsınız!

2021 yılına girmeye ramak kala hala mali kongre neden yapmıyorsunuz? Adil bey en son ne zaman basına beyanat vermiştir? Malatyaspor ismiyle İstanbul’da işinizi büyüttünüz.

İstanbul’da lüks ofislerde kapalı kapılar ardında yaptığınız muhasebeleri çıkın bir bir kamuoyuna açıklayın!

Neyi kimden saklıyorsunuz? Yeni Malatyaspor anonim şirket oldu da haberimiz mi yok!

Yöneticisi, antrenörü ordan burdan daire alır, futbolcusuna kiralar, herkes yolunu bulur.

Tam bir çiftlik! Adil Baba’nın çiftliği!

“Kula bela gelmez Hak yazmadıkça Hak bela yazmaz kul azmadıkça” Hazreti Mevlana’nın güzel sözüyle yazıma son verirken şunu tüm Malatyalıların bilmesini istiyorum:

Başka Malatyaspor yok! Elini masaya vur! Hesap sor!