Deprem ve Koronasız Günler Dileğiyle

Malatya bugün 4.7 ile yine sallandı. Deprem anında ben merkezdeydim ve yer öyle bir salandı ki, sanki ayaklarımın bağı çözüldü. Dakikalarca da kendime gelemedim. İnsanların kısa da olsa o telaşı, sağa sola kaçışmaları ve hemen telefonlarına sarılmaları, bize Malatya’nın bir fay hattı üzerinde olduğunu tekrar hatırlattı. Maalesef bu gerçeği bir deprem olduğu andan itibaren hatırlıyoruz. Hala bizler olası şiddetli bir deprem esnasında Malatya’nın nerelerinde toplanma merkezleri olduğunu bile bilmiyoruz. Biz, bilmiyoruz evet ama acaba hangi yetkili toplanma merkezlerinin nereleri olduğunu biliyor? Bu soruyu yetkililerimize soralım, cevap istemeden kendi kendilerine bu soruyu sormalarını isteyelim.

Öte yandan Malatya’nın çevresi köprülerle çevrili. Tohma Köprüsü, Beylerderesi Viyadüğü, Kömürhan Köprüsü. Bu köprüler Malatya ile çevre illeri birbirine bağlıyor. Olası şiddetli bir depremde ki, bu deprem uzmanlar tarafından bekleniyor, bu köprüler yıkıldığında Malatya’ya nasıl yardım gelecek, kimler nerelerden bizlerin yardımına koşacak? Mutlaka Malatya’yı diğer illere bağlayan alternatif yollar olmalı. Uzmanlar bu yönde yetkilileri uyarsalar da onlar hala deprem gerçeğini görmezlikten geliyorlar. Akıllar sonradan başlara geliyor, ama iş işten maalesef geçiyor. Hala zaman geç değil, mutlaka yapı stokları sağlamlaştırılmalı, Malatya ile diğer iller arasında mutlaka köprüler dışında alternatif yollar olmalı ve Malatya’nın birinci derece deprem bölgesinde olduğu unutulmamalı.

Ayrıca Koronavirüs Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da giderek artmaya devam ediyor. Allah’tan yetkililer bu yönde ellerinden gelen çalışmaları yapıyorlar ama bunu gelin de bizlere anlatın. Umursamazca caddeleri, yolları, kapalı ortamları doldurmaya devam ediyoruz. Maskemizi takıyoruz ama sosyal mesafeye maalesef hala dikkat etmiyoruz. Yine hastanelerin dolup taşmasına, yoğun bakımlarda yer olmamasına neden olamaya devam ediyoruz. Kimseyi dikkate almıyor, kendi vicdanımızı bir kez olsun bu konuda hesaba çekmiyoruz. Maalesef kul hakkına giriyoruz. Bir kez olsun yetkilileri dinleyelim. İşimiz yoksa sokağa, çarşıya, pazara gitmeyelim. Artık şu bir türlü uyamadığımız 3 kurala uyalım. Bu hastalığın en kısa zamanda bitmesi için elimizden geleni yapalım, yetkililere, sağlık çalışanlarına yardımcı olalım. Deprem ve Koronasız günler dileğiyle…