ROTASYON GEREKLİ

Yeni Malatyaspor takım sayısının fazla olması dolaysıyla geçen yıllara göre oynayacağı kupa hariç ilave altı maçlık periyotta tüm oyuncuların genel durumu ve maç eksikliklerini giderme adına yapılan rotasyonu önemsiyorum. Kupa maçında sakatlıktan çıkmış ve hastalığı yeni atlatmış oyuncuların dışında kadroya giremeyen oyuncuları son durumunu görme adına ve oyuncuların bakış açılarını analiz etme adına ideal kadro ile müsabakaya çıkılmaması doğru bir mantık. Lig müsabakalarının daha da önemli olduğu ve kupa müsabakalarında rotasyonlu kadro ile gidilecek yere kadar gidilmeli. Geçen yıl yaşanan küme düşme olayından sonra açıkçası kupa müsabakalarının fazla önemli olmadığını düşünüyorum.

Oynamayan oyunculara bir vitrin niteliğinde olan bu müsabakalar oyuncuların müsabakadaki ciddiyet kavramı da önemli. Etimesgut Belediye karşısında hoca istediğimiz profildeki oyuncular ile müsabakaya kadro çıkartarak bazı oyuncuların son durumunu da analiz etmiştir. Ancak bazı oyuncuların müsabakayı ciddiye almayan tavırları ve rakibi küçümser gibi müsabakaya motive olmamaları gözden kaçmadı. Sanırım karnelerine eksi puan olarak işlenmiştir. Dünyanın her yerinde bu tür kupa müsabakalar oynanır ve sonucunda bu turnuva sonunda şampiyon olan takımların Avrupa kupalarına gittiğini hepimiz biliyoruz. Yani kendine göre önem arz eden bir turnuva. Özellikle alt ligler için ekonomik anlamda önemli bir getirisi olması işin başka bir boyutu. Belki Süper Lig takımları için ekonomik fazla getirisi yok gibi görülse de Pandemi sürecinde ve ligin boyunun uzun olmasından dolayı kadroya katılması ve alternatif oyuncuların son durumunu görme adına önemli. Bu pencereden bakılırsa kendine göre önem arz eden kupa müsabakalarında oyuncuların işlerini ciddi yapmaları gerekiyor.

Yeni Malatyaspor penceresinden bakıldığında tabi ki lig müsabakaları ve ligde kalmak kupayı almaktan daha da önemli. Sonuç olarak Wallace, Chebake, Ertaç ve Adem Büyük gibi oyuncuların son durumunu görme adına kupa müsabakası önemli ve kazanılması daha da önemli. Hafta sonu oynayacağımız Gaziantep müsabakası için Yeni Malatyaspor’un daha dinlenmiş ve daha arzulu olacağı kanaatindeyim. Zor bir fikstüre girildiği bu dönemde Gaziantep müsabakası daha da bir önem arz ediyor. Alınacak bir galibiyet iç sahada oynanacak Başakşehir ve deplasmanda oynanacak Fenerbahçe kayıplarının önüne geçer. Mutlaka kaybetmememiz gereken bir müsabaka. Sanırım takımın tüm katmanları bu müsabakanın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Ona göre hazırlanılması lazım. Sabırlı ve daha kontrollü olan tarafın kazanacağı zor bir müsabaka. Şahsım Yeni Malatyaspor’u bir tık önde görüyorum. En azında öyle olmasını temenni ediyorum.