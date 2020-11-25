NE CUEVA’YMIŞ ARKADAŞ

Hamza hocanın taktiksel hataları olmuş olabilir. Eyvallah oyuncu tercihleri bazen tutmayabilir. Ama bizim şuan ki şartlarda Süper Lig’deki konumumuz gayet iyi tek sorun ilk üç hafta mağlup olsak dahi gelecek vadeden umut veren oyun anlayışımızın galip gelirken de eksilere düşmesi yani rakip bizi istatistikte ezmiş ama galip gelmişiz. Toparlayacak olursak son haftalardaki oyun gelecek için umut vermiyor!

"Adem" Adem gibi oynamıyor. Semih klasına yakışmayan hatalar yapıyor. Aqcuah olmadık yerde top kaybediyor. Kanatlarımız istikrarlı değil. Forvete gol pasları vermekte zorlanıyoruz. Bu konular üzerinde durmamız gereken sorunları çözmek daha iyi bence.

Yeni Malatya’ya Cueva gibi keyif kahyaları lazım değil. Oynamak istiyorsa aha forma orda gitsin alsın Malatya basamak değil. Guilherme Malatya’da mutluyum dedi. Ertesi gün Trabzon kampına katıldı. Bize karakterli oyuncular lazım. Süper Lig’de takımlar pahalı yabancı oyuncuları gözden çıkarmaya başladı. Dün Galatasaray altyapısından yetiştirdiği Oğulcan’ı oynattı. Yetmedi. 70’de 2 genç daha oyuna aldı. Belki 2 puan kaybetti. Ama gençleri kazandı.

Bizim hedefimizde aynen bu şekilde olmalı. Benimde Hamza hocanın oyuncu seçimlerinde bazen bu kadar da olmaz dediğim oluyor. Ama bu uzun soluklu bir yol. Zamanla her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum. Önce kupa ardından Gaziantep deplasmanında takımımıza başarılar diliyorum.