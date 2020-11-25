YEŞİLYURT YÜKSELİŞTE

Kötü gidişattan sonra son haftalarda takım olma adına belirgin bir iyileşme var. Son deplasman galibiyeti ile özgüven kazanan Yeşilyurt Belediyespor devre arasına kadar ne kadar fazla puan toplarsa ve üst bölge ile arasında fazla puan farkı olmaz ise yapılacak birkaç transfer ile hedefe ulaşma adına belirgin bir hedef ortaya koyar diye düşünüyorum. Sezon başı yapılan transferlerin kaliteli olduğu ancak daha sert ve agresif oyunculara da gereksinim olduğu aşikar. Bulundukları lig sert ve savaşılması gereken bir lig.

Onun için daha agresif bir takım oluşması için şimdiden tespitlerin yapılmasında fayda var. Alaattin Gülerce sonrası yapılan değişim ile yine Malatya menşeli bir teknik adamın takımın başına geçmesi Malatya teknik adamları adına önemli. Zamanla değişimler oluyor. Tercihlerin kendi teknik adamları ile oluşması bence doğru bu tercih. Yarın kötü gider veya değişim ihtiyacı olursa bu ligi kaldıracak en az beş, altı teknik adamımız mevcut. Şahsen ben isimlere takılmam. Kendi evladımız olursa her zaman arkasında dururum. Değişim tercihi yönetimsel, onlara yapacağımız ve ya söyleyecek ne yetkimiz nede gücümüz var. Alaattin hoca, Osman hoca, Hayati hoca veya Nihat hoca hepsi bizim için önemli. Maalesef futbol olayı bazen tercihler bazen kötü skorlar, bazen de dış faktörlerin öne çıkması ile paralel. Bugün bakıldığında komşumuz Kahta 02 spor ve Adıyamanspor ekipleri sadece dış faktörlerin tercihi ile değişime gitmiştir. Bazen iyi giden işlerin kötüye dönmesi içinde yöneticiler kendi kuyularını kazarlar. Sonrasında sonucuna katlanırlar. Malatya daha farklı. Yönetimsel hataların olması normal. Çünkü daha işin başında olan arkadaşların bazı süreçleri geçirmeleri lazım. Temennim bu zamanı en az kayıp ile kapatıp doğru takviye ve tercihler ile ligin ikinci yarısında daha savaşan bir ekibin oluşturulmasına zemin hazırlarlar. Takımda ekibe katkı yapmayacak ve hedefi olmayan arkadaşlar ile de yolların ayrılması takımın menfaatine olur kanaatindeyim. Kahta ekibine giden bizim arkadaşlara başarılar dilerim. Temennim aynı yanlışın bu arkadaşlarımıza yapılmaması.

Yeşilyurt yönetiminde sezon başında sahayı kavuştururuz diyenlerin yine acemiliğine bağlıyorum. Öyle dört veya beş haftada saha kavuşturmak mümkün olmayan bir sonuç. Ancak başlanması bile önemli. Bir an önce saha ve tesis profesyonel takıma yakışır bir yapıya uygun olarak dizayn edilmeli. Bu sezon olmazsa gelecek sezon daha iyi ve ayakları üzerinde olan bir yapı ile farklı bir Yeşilyurt oluşur diye tahmin ediyorum. En azında yapılacağını umuyorum.