MİLLİ ARA VE BAY HAFTASI

Futbolu seyredenler açısından düşündüğümüzde, seyir zevki yüksek, heyecan dolu bol pozisyonlu ve gollü bir galibiyetse diyecek yoktur. Tabi birçok insanın ortak çabası ile gerçekleştirilen bir işin neticesinin her zaman bu şekilde olması ve beklenmesi mümkün değildir. Yeni kurulmuş bir takımdan daha uyumlu hareket etmesini, iyi futbol ve her maç için galibiyet beklemek haksızlık olur.

Yeni Malatyaspor’un güzel futbol anlayışını benimseyecek bir duruma gelebilmesi için zamana ve puanlara ihtiyacı vardır. Şuan benimsenen oyun anlayışı daha ziyade puanlara ulaşmak. Bu da bizi savunma ağırlıklı oynamaya itiyor. Ligin başında oynanan oyun bizi tedirgin etmişti. Fakat özellikle savunma hattına yapılan iki transfer takımın havasını değiştirdi. Altı numara mevkiine yapamadığımız transferin eksikliğini hissettiğimiz son dönemde güzel futbol beklentimizi karşılayacak kapasitemizin olduğunu düşünüyorum. Bu beklentinin karşılanması için takımın bazı kaygıları yenmesi gereklidir.

Milli ara ve bay haftasının arka arakaya gelmesi, henüz yoğun maç trafiğinin yaşanmadığı, futbolcuların fiziksel ve psikolojik yılgınlığa düşmediği, kışa girildiğinde artmasını beklediğimiz koronanın ağırlaşmadığı bir dönme gelmesi şansızlık diye düşünüyorum. Keşke bay haftamız ileri bir tarihte olsaydı da nefeslenmek için fırsatımız olsaydı. Her şeye rağmen bu boşluğa girerken moralli girdik. Çalışmalarımızı tempoyu düşürmeden bir rehavet havası oluşturmadan sürdürmeliyiz. Oyuncuları kontrol altında tutmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Tesiste ve dışarıda adeta sıkıyönetim uygulanmalıdır. Takımlar eksilse dahi sahaya çıkmak zorundalar. Virüsten korunmak her şeyden daha öncelikli olmalıdır.

Evinde kaybetmeme serisini devam ettirme alışkanlığı bize çok şey katacaktır. Aradan sonra Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından oluşan üç maçlık zorlu bir sürecimiz var. Bu süreci iyi atlattığımızda işte o beklediğimiz güzel futbolunda geleceğini düşünüyorum. Aksi durumda maçlardaki puan kayıplarımız bizleri mutlu etmeyecek bir duruma düşürebilir. Oyuncularımızın iyi çalışıp, kendilerine iyi bakmaları gerekmektedir. Özellikle de koronadan oyuncuların korunması sağlanmalıdır.

Korananın kış aylarında daha yayılacağı gerçeğini bilmemize rağmen, üzerine düşeni yapmayan vatandaşlarımız vebal altına girdiğini bilmelidir. İlk zamanlar alkışladığımız sağlık çalışanlarının iş yükleri daha da arttı. Onlara minnettarız. Allah yardımcıları olsun. Gün içinde bir araya geldiğimiz insan sayısını en aza indirelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım.

Esen kalın, maske takın, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edin!