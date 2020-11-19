Yasakların Suçlusu Kim?

Beklenen oldu, sonunda yasaklar geri geldi. O kadar uyarılara rağmen inatla kurallara uymamamız yasakları geri getirdi. Yapılan açıklamalarda,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere alınacak yeni önlemleri duyurdu. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- ­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, bunların sorumlusu kim, sokağa çıkma yasağa getirenler mi, yoksa alınan tedbirlere uymamakta direnenlerde mi?

Elbetteki sorumlu, alınan tedbirlere uymamakta direnen bizlerde. Yetkililer bizleri o kadar uyardılar ki. Ancak bizler bu uyarılara uymamak için adeta direndik. Ancak kaybeden yine biz olduk. Çünkü kurallara uymadık, maske takmaktan gocunduk, 1 metrelik sosyal mesafeyi iyice daralttık. Sanki Koronavirüs artık yokmuş gibi davrandık.

Peki, bundan sonra ne olacak?

Yine sokağa çıkma yasakları gelecek. Biz bunlara zorunlu uysak da bu da yeterli olmayacak. Normalleşmeden önce uygulanan yasaklar tekrar gelecek, yine başta berberler olmak üzere, kahvehaneler, çay ocakları, lokantalar yine kapanacak. Esnaflar yine zarar edecek. Ne evlerine bir kuruş para götürebilecekler ne BAĞKUR ve sigortalarını yatırabilecekler ne de borçlarını ödeyebilecekler. Bunlar şimdilik kötü bir tahmin olsa da inanın eğer kurallara uymazsak bunlar da gerçekleşecek. Ama anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Çünkü ben kaldırımda yürürken genç bir kız, ‘Bu son gezmelerimiz, bunu iyi değerlendirelim sözü’ oldukça vahim. Yaklaşım 20 yaşlarında bir kız. Neden önceleri gezdin, niçin bu hastalığın yayılmasına izin verdin. Bu genç arkadaşımız sadece bir örnek ve kardeşimiz gibi binlerce insan var. Dediğim gibi biz hak ediyoruz. Olan yine evine ekmek götürmek isteyen insanlara, esnaflara olacak.