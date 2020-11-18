Öncelikle yaklaşık iki haftadır yazı yazamadığım için başta BUSABAH ailem ve siz değerli okurlarım olmak üzere herkesten özür dilerim. Korona gölgesinde çalışan anne olmak gerçekten çok zor, yetişmekte bir hayli zorlandığım dönemden geçiyorum ama sorumluluklarımı yerine getirmek için mücadelemi kaybetmiyorum.

Bu kadar yoğunluğun içinde normalde siz bu yazıyı okurken ben ve diğer basın mensubu arkadaşlarım 10. Malatya Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı için İstanbul’da olacaktık ancak Malatya’nın tanımını en iyi yapacak ‘evdeki hesap çarşıya uymadı’ deyimi yine yerine getirildi.

Film festivali iptal edildi. Günler öncesinden mail olarak atılan ve davet metninde kullanılan “cinsiyetsiz oyuncu ödülü” ibaresi ortalığı karıştırdı. Ne yalan söyleyeyim festivalin iptal edildiği ve nedeninin “cinsiyetsiz oyuncu ödülü” olduğunu yazan açıklamayı okuyana kadar hiç dikkatimi çekmemişti bu ibare. Üstelik sadece benim değil konuyla ilgili görüşlerini almak istediğim kişilerin neredeyse tamamının dikkatini çekmemiş. Gelelim benim ne düşündüğüme. “cinsiyetsiz oyuncu ödülü” deyince yarışacak filmler ödüllendirilirken “en iyi kadın oyuncu”, “en iyi erkek oyuncu” kategorisi yerine film türlerinde en iyi performans ödülü verileceğini algıladım. Yani daha da açıklayacak olursam örneğin en iyi komedi oyuncusu ödülü kadın erkek ayrımı yapılmadan performansa göre verilecekti. Yani öyle algı yönetimi yapıldığı gibi biseksüel, transseksüel kişilere ödül verilmeyecekti ki insanların cinsel tercihleri kimseyi ilgilendirmez.

Ha ödül verilip verilmeyeceği belki tartışmaya açılır. Mesela Ayta Sözeri var trans oyuncu diye adlandırılıyor kendisi ama oyunculuğuna şapka çıkarılır. Sözeri’yi ödüllendirmek ise festivallerin komitesiyle alakalı bir durum ben oyunculuğunu sorgularım hangi festivalde ne ödülü aldığını değil. Belli bir topluluk ‘vay efendim’ diye söze başlayınca tepkiler sosyal medya üzerinden fake (sahte) hesaplar aracılığıyla şiddetini arttırınca bizim festival tanıtım toplantısına sayılı günler kala iptal edildi. Sanat camiasının önde gelen isimlerini ağırladığımız dokuz festivale gölge düşürmeye yetti bu iptal kararı. Zamanında Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Oktay Kaynarca, Şener Şen, Fatma Girik, Suna Pekuysal gibi isimlerin konuk olduğu Uluslararası Film Festivalimizi ‘vay efendim’ diye başlayan cümleler yerle yeksan etti. E ‘vay efendim’in bitirdiği festivale İstanbul film sektörünün tepkisi de ‘vay canına’ ile başlayacak ‘yok artık’, ‘aaaa ne kadar geri bir düşünce’ gibi cümlelerle bitecek.