“Çocuklarınızla birlikte olduğunuz zaman dilimleri büyük bir hızla akıp gider ve bu , sizin başa sarıp yeniden izleyebileceğiniz yada yeniden oynayabileceğiniz bir film değildir.
Sona ermeden önce bu değerli vakti iyi geçirin “diye okumuştum bir yerden ...
Ne kadar doğru bir söz birazcık düşününce ....
Bugün iyi çocuk demek istiyorum...
Kötü çocuk var mı ?
Kötü kız , kötü erkek ....?
Aslında böyle tabirler kullanmayın der psikologlar ....
Siz kullanıyor musunuz?
Sizin çocuğunuz iyi çocuk mu?
Peki iyi çocuk nasıl yetişir?
Aslında iyi çocuk yetiştirmenin sihirli bir formülü yok ...
Tüm çocuklar iyidir ama bazıları mükemmel dir...
Öncelikle çocuğunuzla iletişiminiz iyi olmalı......
Ayrıca onlara kendilerinin kim olduğunu keşfetme becerisini öğretebilirsiniz.
“ Sen başarabilirsin , sen akıllı ve azimlisin ,bu okulu kazanabilirsin”
Gibi ifadeler yerine “Bu işi yapacak kadar iyi değilsin, çok sakarsın “
gibi olumsuz sözlere maruz kalan çocuklar her zaman kendini beceriksiz ve yeteneksiz bulur. Haliyle iyiliği bazı olumsuz hareketlerde arar.
Her çocuğun iyisi farklıdır kiminin derslerde, kiminin basketbolda (sporda)
kimi resim , kimi müzik..vs iyidir...
İyi anne babalar her aşamada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.
Çocukların mükemmel anne baba ya değil sadece yeterince iyi olan anne babaya ihtiyacı vardır. Çocuğunuzla aranızda bağ kurun ve bu bağı koparmamak için elinizden geleni yapın .
Sevgiyle ....
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.