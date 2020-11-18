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Makale Yazısı-18 Kas 2020 - 09:55

İyi Çocuk
Canan Yılmaz Polat

Canan Yılmaz Polat

“Çocuklarınızla birlikte olduğunuz zaman dilimleri büyük bir hızla akıp gider ve bu , sizin başa sarıp yeniden izleyebileceğiniz  yada yeniden oynayabileceğiniz bir film değildir.

Sona ermeden önce bu değerli vakti iyi geçirin “diye okumuştum  bir yerden ...

Ne kadar doğru bir söz birazcık düşününce ....

Bugün iyi çocuk demek istiyorum...

Kötü çocuk var mı ?

Kötü kız , kötü erkek ....?

Aslında böyle tabirler kullanmayın der psikologlar ....

Siz kullanıyor musunuz?

Sizin çocuğunuz iyi çocuk mu?

Peki iyi çocuk nasıl yetişir?

Aslında iyi çocuk yetiştirmenin sihirli bir formülü yok ...

Tüm çocuklar iyidir ama bazıları mükemmel dir...

Öncelikle çocuğunuzla iletişiminiz iyi olmalı......

Ayrıca onlara kendilerinin kim olduğunu keşfetme becerisini öğretebilirsiniz.

“ Sen  başarabilirsin , sen akıllı ve azimlisin ,bu okulu kazanabilirsin”

Gibi ifadeler yerine “Bu işi yapacak kadar iyi değilsin, çok sakarsın “

gibi olumsuz sözlere maruz kalan çocuklar her zaman kendini beceriksiz ve yeteneksiz bulur. Haliyle iyiliği bazı olumsuz hareketlerde arar.

Her çocuğun iyisi farklıdır kiminin derslerde, kiminin basketbolda (sporda)

kimi resim , kimi müzik..vs iyidir...

İyi anne babalar her aşamada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.

Çocukların mükemmel anne baba ya değil sadece yeterince iyi olan anne babaya ihtiyacı vardır. Çocuğunuzla aranızda bağ kurun ve bu bağı koparmamak için elinizden geleni yapın .

Sevgiyle ....

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