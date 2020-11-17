ŞEFFAF OLMAK NEDEN ZOR!

Aslında sözüm bu memleketi yönetenlere. Hiç ama hiç geçmişten ders almadıkları aşikâr. Daha dün gibi hatırlıyorum; transfer tahtası açık olmayan ve açılması için çaba sarf edilmeyen Malatyaspor gittikçe dibe batarken kılını kıpırdamayanlar bugün sanki her şey güllük gülistanlık gibi seslerini çıkartmaz olmuşlar. Bu kadar zor mu? Yani çaresizimsiniz ki sesiniz çıkmıyor. Efsane Malatyaspor lime lime doğranırken ve borç batağına sürüklenirken sesini çıkartmayanlardan hiç mi ders çıkartmadınız? Yahu mali kongreyi yaptırın ve Yeni Malatyaspor ne durumda ne kadar borcu var? Kulüp nasıl yönetiliyor. Yarın yine sıkıntı başlar ondan sonra hadi kampanyalar yapalım ne yapalım da hangi belediyenin kapsısını aşındıralım. Allah aşkına biriniz çıkın bu hesabın ortaya çıkması için son bir kez olsun kamuoyunun seslenişine kulak verin. Başta vekiller olmak üzere belediye başkanlarımızın tümü gelecekte ipotek altına alınacak olan ve efsane Malatyaspor’dan daha kötü duruma düşecek. Yeni Malatyaspor için bir kez olsun bir adım atın. Sn. Öznur Çalık ve Sn. Ahmet Çakır bugün istesin bir hafta sonra mali kongre yapılır bu kadar net ve açık söylüyorum. Hadi küme düşen bir takımın başkanını sonuna kadar desteklediniz ve arkasında durdunuz bari kulübün mali tablosunu görün. Bunun vebali büyük olur. Bir takımımızı daha heba etmeye ne sabrımız ne de gücümüz var. Stadı yıktırıp Elazığ sınırlarına yakın bir yere yenisini yaptırdınız. Takımın sevenlerinden ve taraftarından uzaklaştırdınız bari takımın borç batağına düşmesini yol yakın iken engelleyin. Şahsım olarak kimseyle hesabım yok. Ancak efsane Malatyaspor’un nasıl kapanma durumuna geldiğine şahit oldum. Son kez söylüyorum. Şeffaf olmaktan korkmayın. Hesabı kendinize verin ve takımın son durumunu kamuoyu ile paylaşın. Sizden başka bir şey istediğimiz yok.