ARA TATİL TAVSİYELERİ

13 Kasım'da 7 günlük ara tatili başlayan öğrencilerin ara tatili iyi değerlendirmeleri ancak ders çalışmayı da ihmal etmemeleri gerekiyor.

Ara tatiller öğrenciler için sadece; dinlenme, eğlenme, televizyon ve bilgisayar başında zaman geçirme ve olarak düşünülmemeli elbette. Bu tatil; sonraki eğitim dönemine hazırlanmak ve geçmiş dönemi gözden geçirmek için çok önemli fırsat.

Öğrenciler öncelikle ara tatili değerlendirme planı yapmalı ve plana sadık kalmaya çalışmalılar. Çünkü başarının sırrı düzenli ve planlı çalışmaktan geçiyor.

Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hata yapan öğrenciler genel tekrar çalışmalarına ağırlık vermelidir. Yapılan konu tekrarları bol soru çözümü ardından deneme sınavı ile de mutlaka pekiştirilmeli.

Tabi ki tatil demek sadece ders çalışmak demek değildir; öğrencilerimiz birkaç gününü de tatil, dinlenme ve hobileri için ayırabilirler. Sürekli ders çalışmakla geçirilecek bir tatil dönemi elbette motivasyonlarını olumsuz etkileyecek ve dinlenmelerini engelleyecek. Bu yüzden, planlarının içerisine hobilerine ve eğlenmeye ayıracakları özel zamanlar da olmalıdır. Özellikle kitap okumak devamında televizyon izlemek, fiziksel aktiviteler yapmak gibi aktiviteler planlarının içerisinde olabilir. Burada önemli olan neye ne kadar zaman ayıracaklarıdır.

Tabi bu konuda velilere önemli görevler düşüyor.

Ne kadar sorun ve sorumluluğunuz olursa olsun çocuklarınız vakit ayırın onları ihmal etmeyin. Çocukların neye ne kadar vakit harcıyor mutlaka gözetin.

Hoşçakalın sevgiyle…