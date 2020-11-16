Sabır Sabır Ya Sabır

Allah deyip yürüdünüz.

Peşinizden de sevdiklerinizi sürükleyip durdunuz. Hiç yorulduk demediler. Onlar da sizinle yürüyüp durdular…

Sizin için değerlendirmeyi gereken fırsatlar hiç bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek gibi de görünüyor!

Artık yeter demelerini mi bekliyorsunuz?

Buna gerek var mı?

İnsan, seninle her şeye varım diyen sevenleri ile var. Görmek isteseniz de istemeseniz de onların da hayatı var. Onların da istekleri arzuları hayalleri var.

Hayat size ne vaat ederse etsin, sevdiklerinizin size yakınlığı ne olursa olsun, kimsenin hayatını zehretmeye hakkınız yok!

Bunun faturası sizin için ağır olabilir. Ancak bu faturayı kimseye ödetmeye hakkınız yok.

Sabırsız davranıyor olabilirsiniz. O halde sabretmeyi öğrenin. Yıllarınızı verdiğiniz çalışmalarınızın karşılığını almaya ramak kala hayatınızı değiştirmeyin. Daha da ötesi çalışmalarınızın karşılığını alamamaya da hazırlayın kendinizi.

Çalışmalarınızın başında, ortasında olduğu gibi sonunda da sabredin.

Her şey yolunda gitse bile, bazı işlerin asla aceleye gelmeyeceğini sakın aklınızdan çıkarmayın, sabretmeyi öğrenin!

İkinci dünya Savaşı’nın ilk yıllarında, Amerika seferberlik dairesi müdürü Elmer Knudsen, işlerin gerektiği gibi hızlı yürümediğini söyleyerek, kendisini eleştirenlere şu cevabı vermiştir:

“Unutmayınız ki, bugün bu ülkede, dünyanın en iyi hastanelerine, en iyi anestezi uzmanlarına, en iyi çocuk doğum doktorlarına ve en iyi hastane personeline sahibiz; ama bütün modern bilgilerimize ve tıp alanındaki araştırmalarımıza rağmen, bir çocuğun normal doğumu için 9 ay beklememiz gerekiyor.’’

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…