ÖNLEM ŞART!

Elazığ merkezli depremden en fazla etkilenen il Malatya, ilçe ise Battalgazi ilçemiz oldu. Bulutlu Mahallesi’nde 26 tane köy tipi ev ve 8 tane ahır projesi yapılıyor, yılsonunda da depremzede vatandaşlara teslim edilecek.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Battalgazi ilçesindeki Gelincik Tepesi ve Eskimalatya Yatılı Bölge Ortaokulu (YIBO) yan kısmında deprem konutları yapılıyor. Bulutlu mahallesinde 81 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden 26 adet tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve 8 adet ahır çalışmaları sürüyor.

Brüt 90 metrekare büyüklüğe sahip olan köy evlerinin yıl sonuna kadar teslim edilecek. Şuan yüzde 80-85 oranında imalat aşamasında. Hava soğumadan kısa süre içerisinde evler tamamlanacak.

Öte yandan Malatya’yı sürekli uzmanlar uyarırken, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Geoteknik Mühendisi Dr. Talha Sarıcı, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede 100 yıldır büyük bir deprem yaşanmadığını ve Doğu Anadolu fay hattının sıkıştığını belirterek "Bu fay hattı 6,5 ile 8,0 arasında bir deprem üretme kapasitesinde. 100 yıldır da bu deprem oluşmadığı için büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar sürekli Malatya’yı uyarırken Malatya’da yapı denetime önem verilmesi gerekiyor. Yerel yöneticilerin yapı denetimi konusuna birinci sırada yer vermeleri hatta ve hatta bu konuyu hayatlarının birinci sırasına çekmeleri şart.

Çünkü Malatya’da binaların yapı stokunun çoğunun 2000 yılından önce yapılmış olması ve binaların beton kalitesinin kötü olması olası bir depremde Malatya’ da can kaybı konusunda ağır tablolara neden olabilir.