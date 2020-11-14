GÜNÜN ADAMI OLMAYIN!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’e verilen milli arayı ve bay haftasını çok iyi değerlendirilmelidir. Böylesi uzun ara ancak bize denk gelebilirdi öylede oldu. Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kulüpleri olumsuz yönde etkiliyor.

Neredeyse pozitif vaka çıkmayan hiçbir kulüp kalmadı. Önceki senelerde 18 takımın mücadele ettiği Süper Lig’de ligde kalma mücadelesi kıran kırana geçerken bu sene 21 takımlı ligde ligde kalmak hiç kolay olmayacağa benziyor. Yeni Malatyaspor’un geçen sezonun ilk yarısında 24 puan topladığını ve zirveye oynadığını anımsatmak istiyorum. Ligin ikinci yarısında korona virüs yokken bir anda tepetaklak gerilemeye başladık. Ne oldum demeyeceksin. Aynı şeyi bu yılda yaşamayacağımızın garantisi var mı?

Her şey iyi giderken eksikleri gidermek gerekiyor. Ne oldum delisi olmamak lazım. Puanlar paralar günü kurtarabilir. Geleceğin planlaması doğru yapılmalıdır. Astığım astık, kestiğim kestik derseniz doğru kararlar alamayacağınız gibi geri dönüşü zor şeylere de vesile olursunuz.

Öyle futbolculara teknik heyete şirin görünmek için bol keseden izin vermeyeceksin. Asgari ücretle canını dişine takarak günde 11 saat çalışan bu ülkede milyonlarca insanı unutmayacaksın. Sanki şampiyonluk yarışında rakiplerine fark atmışçasına rahatlığa rehavete kapılırsan öyle bir tokat yersin ki bu kez seni pandemi de kurtaramaz TFF’de kurtaramaz. Günü kurtarmanın peşine düşmeyeceksin. Yarın öbür gün korona yüzünden hükmen sayılma kararı alınırsa durum daha da kaos haline girecek. Allah etmesin 2-3 maçta hükmen mağlup sayılırsan ligdeki gidişatın perme perişan olur. Tesislerinde kampa girip 10 gün dışarı çıkmayacaksın. Futbolcuların tüm ihtiyaçlarını tesislerinde görecek. Antalya’ya gitseydin bunları yapmayacak mıydın? Yapacaktın. Futbolcun teknik heyetin otel dışına mı çıkacaktı? Eee kendi tesisinde yap aynısını. Hem virüsten korun hem paran cebinde kalsın.

Yeni Malatyaspor yönetiminin doğru planlama yapması lazım. Har vurup harman savurma dönemi çoktan geride kaldı. Sadece bu sezonu değil gelecek en az 5 sezonu göz önünde bulunduracaksın. Tesislerine yatırım yapacaksın. Koronanın biteceği yok. Doğru düzgün yatırımını yap. Tesislerinin eksiğini bitir. Sosyal donatı alanları oluştur. Bunları yapmadığın sürece ligde başarılı olsan dahi Süper Lig’de kalıcı olamazsın. Sadece günün adamı olursun. Benden söylemesi…

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Akif kardeşim güzel haberlerini beklerken bizi üzüyorsun. Maalesef Akif Çelik dostumun entübe edildiği haberini aldım. Çok üzgünüm. Malatya hemşerilerimden ricam dualarınızı eksik etmeyin. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Malatya futbolunun ve basın sektörünün emektar güzel insanı lütfen sağlıklı bir şekilde bir an önce dön aramıza. Yerin çok ayrı ve farklı. Allah’ım seni çocuklarına ailene bağışlasın.