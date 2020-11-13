AMATÖRDEN KİME NE!

Sekiz aydır pandemi dönemi yaşıyoruz. Tabi ki ülkenin başta sağlık olmak üzere birçok sorunu var. Verilen mücadeleyi gerçekten takdir ediyorum. Ancak her şeye rağmen hayat devam ediyor. Uzmanların en fazla savunduğu olay kendinizi korona virüsten koruyun. Tedbirleri alın. Mesafeyi koruyun. Hijyene dikkat edin. Gerisi ne bizim nede sizin işiniz. Sonuç olarak hayatın tüm katmanlarında normale dönmek adına başta eğitim olmak üzere birçok alanda hayat normalleştirme çabaları var.

Fakat amatör spora ve sporcuya bu kadar kapalı ve duyarsız bir dönem görülmedi. Sadece gençleri kötü alışkanlıklardan arındırmak ve uyuşturucudan uzak kalmalarını sağlamak adına gönüllü kileri zar zor üstlendiği faaliyetleri bir tarafa bırakın. Profesyonel ligler bangır bangır müsabaka yaparken başta BAL takımları olmak üzere tüm amatör takımların çektiği bu çileye duyarsız kalınmasını açıkçası içime sindiremiyorum. Amatör branşlarda birçok teknik adam ve oyuncu küçükte olsa ailelerini geçindirecek üç beş kuruşlarında birilerinin gözü mü var?

Aylardır bugün yarın takvim belli olacak denilmesine sabırla bekleyen sporcu ve kulüplere tek kuruş yardım yapmayan spor bakanlığı ve belediyelere ne dersiniz? Yahu bu kulüplerin birçoğu himayesinde çalışan teknik adamlara vermeye çalıştığı üç kuruşu bir tarafa bırakın. Kulüp kiraları ve servis ücreti borçları yüzünde icralık olan birçok yönetici tanıyorum. Bu azaptan kısmen de kurtulmaları için sayısız yazılar yazan arkadaşlarımız var. Maalesef başta spor bakanlığı ve belediyeler olmak üzere sadece göstermelik projeler ile kendilerini kandırıyorlar. Toplumun mutlu olması ve mutluluk araması kucaklaşma ve sahiplenme ile olur. Hani devlet baba idi ne oldu şimdi üvey evlat mı olduk. Yani bizim babamız üvey baba mı oldu.