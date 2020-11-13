VURULMAMAK İÇİN UÇMAK GEREK

İnsan ne için yaşamalı?

Son devrin insanı bir anlam arayışına girmiş çığlık çığlığa hep bu soruyu soruyor, sessiz ve derinden. Kendinden önceki nesil bir rüya görmüştü. Mutsuzluğun kaynağı fakirlik idi. Eğer sosyo- ekonomik hayatını iyileştirebilirse mutlu olacaktı, hayatı bir anlam kazanacaktı. Modernlik buydu ve bunun için üzerine basmayacağı hiçbir değeri yoktu. Nihayetinde başarmıştı da rüyası gerçek olmuş tu. Yaşam kalitesi yükselmiş, hayatını kolaylaştıran her türlü araçlara sahip olmuştu. Gerçi dünyanın diğer yarısı en temel ihtiyaçlarından yoksun yaşıyordu ama olsun du. Önemli olan kendisi değil miydi?

Hayret! Neden hâlâ mutsuzdu ki?

Beynini kemiren bu arayışla kafasını oradan oraya vururken ruhunu keşfetti. Arayışına artık ruhuyla devam edecekti. Fakat kahrolası nefsi o kadar kibirli ki yaratıcıya giden her türlü bilgiye kapattı kendini. Üstelik bunun adına “bilimsellik” dedi. Sapık düşüncelerine şahit olduğu birçok insanın hezeyanlarını, teorilerini (!) Rabbinden gelen bilgiden üstün tuttu. Sonuç? Bir türlü geçmeyen mutsuzluk, kargaşa, fitne, fesat…

Oysa ne için yaşadığımızın gayet basit bir cevabı var. Yüce ve merhametli olan yaratıcının varlığına bize tayin edilen bir zaman ve mekânda şahit olmak. Bundan önce iki evre geçirmiştik; ruhlar âlemi ve anne karnı, bundan sonra ise son evreye ulaşacağız. Sonsuz ve ebedi ahiret hayatı. Önceki yazımızda ayrıntılı anlatmıştık.

Gelelim dünyadaki çetin yolculuğumuza; Neden mutsuzuz? Çünkü yaratıcıdan habersiz yaşıyoruz. Çünkü dünyaya gelişimizin tek bir amacını unutmuşuz, dahası hatırlamamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü ruhumuz verdiği bu sözü yerine getiremediğinden bedenin kıskacında kafesteki bir kuş kadar esir. Kanatlanmak uçmak için çırpınıyor. Biz ise kendi içimizdeki bu ilahi nefhayı bulmak yerine çer çöple ilgileniyoruz. Ulvî bir gayemiz varken bedenin ihtiyaçlarını gidermek gibi süflî davranışlar içerisine girmişiz.

İçinde bulunduğumuz bu kaosu ve bundan kurtulmayı vahiyden habersiz insanlara nasıl anlatabiliriz? Sorusunun cevabını ararken imdadımıza edebiyatımızın ünlü klasiklerinden Mantıku’t-Tayr (Kuşların Dili) adlı kitabı yetişiyor. Feridüddin Attar muazzam örneklerle insanın dünyadaki yolculuğunu kuşların dilinden anlatır.

Hadi! Bir kuşun kanat çırpması gibi yükselip yeryüzüne daha geniş bir açıdan bakalım.

Hikâye büyük bir fesat ve düzensizlik başlayan kuşlar âleminin kendi aralarında bu durumdan kurtulacak bir çözüm bulmak istemesi ile başlar. Simurg (kuşların padişahı) a gitmeye kara verirler. O ise Kaf Dağının ardındaki bilgelik ağacının dallarında yaşarmış. Bunun için kuşlar her türlü zorluğa katlanmayı göze alır ve Bilge Kuş “Hüdhüd” ün önderliğinde zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Hüdhüd Kaf Dağı’nın arkasına ulaşmanın çok uzun ve yolun tehlikelerle dolu olduğu konusunda kuşları uyarır.

Bu yolculuk; esasında insanın, âlemin padişahı olan Allah (C.C)ı bulmak için verdiği çabadır. Her kuş değişik insan karakteridir. Hüdhüd ise peygamberi ifade eder çünkü kılavuzdur. Hüdhüd aynı zamanda adı Kuranda geçen Hz. Süleyman’ın kuşudur. Çeşitli huy ve yapıda olan kuşlar ise Hüdhüd’ün nasihatlerine ve rehberliğine karşı kendilerine göre tavır alırlar. İlk nasihat bu işin aşk ile yapılması gerektiğidir. Hüdhüd yolla ilgili uzun bir konuşma yapar. Yol uzun ve meşakkatli olacağından bu yola canını verecek kadar sevenler ancak çıkabilir.

Kuşların bir kısmı daha yola çıkmadan birtakım mazeretler ve bahaneler ileri sürerek vazgeçerler. Bunların bahaneleri insanoğlundaki çeşitli zaafların temsilidir. Mesela bülbül, güle olan aşkından bahsederken dünya güzelliklerinin peşinde koşan insanı; Kaz, kendisinin suyun içinde çok temiz olduğunu sudan çıkarsa kirleneceğini söylerken kalbinin temiz olduğunu ve bulunduğu konumun yeterli olduğunu zanneden insanları; Hüma kuşu kibrinden bir padişaha ihtiyacı olmadığını söylerken para mal ve şöhret ile diğer insanlara karşı kendini üstün gören kişileri; Ala Üveyik kuşu kendisinin deniz kenarında yaşayarak mutlu olduğunu başka bir şeye ihtiyaç duymadığını söylerken dünyada meşgul olduğu makam mevki ya da iyi hal ile meşgul olup başka insanlar ve durumlarla ilgilenmeyen kişileri temsil eder. Hüdhüd’ün hepsine ayrı ayrı verdiği cevaplar tefekkür edenleri kanatlandırır.

Bunlar gibi diğer kuşların da mazeret ve bahaneleri dinlendikten sonra yüzbinlerce kuş yolculuğa başlar. Geçmeleri gereken yedi vadi vardır. Her vadide yapmaları gereken şartlar vardır ve her kuş kendi bilgi ve tecrübesiyle bu vadileri aşmaya çalışır. Yol ilerledikçe sayı düşer.

Bahsedilen imtihanlar karşısında yeterli direnci ve sabrı gösteremeyen kuşlar yolda kalarak kendi mazeretleriyle oyalanırlar. Kalan kuşlarla yolculuk devam eder ve yedi vadi geçildikten sonra Simurga ulaşılabilmiştir. Fakat çoğu yolda kalmış oraya ulaşan sadece otuz kuş olmuştur. Hedeflerine ulaşan bu kuşlar için asıl ödül hakikati keşfetmeleridir. Hakikat yürüdükleri yolun sonucunda hedefe varmanın verdiği mutluluktur. Bu yolda kendilerini yaratıcıya götüren işaretlere sabır ve kararlılıkla dikkat gösterdikleri ölçüde irade kazanmış ve güçlenmişlerdir. Nefislerinin ayaklarına taktığı zaaf ve engellerden kurtulmuşlardır.

Ne mutlu ağırlıklarından kurtulup Darus-Selama uçabilene!