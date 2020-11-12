SKOR ÖNEMLİ

Futbolda oyun mu? Yoksa skor mu? Diye sorduklarında tabi ki iyi oyunun getirdiği iyi skor daha önemlidir. Denizli maçında skora ulaştıktan sonra savunma ağırlıklı oynanan oyun buruk bir mutluluk duymamıza sebep olurdu. Oysa iyi başlanmış ve iki farklı üstünlük kurulmuş, biraz topla oynayabilsek rakibin direnci kalmayacak ve skorla birlikte güzel futbol ortaya çıkacaktı.

Bunu yapabilecek kapasitemizin varlığı bunu istememize sebep oluyor. Sezon başında skorlar kötüydü fakat topla oynama yüzdesi bakımından iyi istatistiğimiz, ilerisi için umut vericiydi.

Deplasmanda oynadığımız bu oyun kabul edilebilir olsa da içerdeki son iki maçta oynanan savunma ağırlıklı mahkum oyun “tuzu eksik yemek gibiydi” ortada yemek var, karnımızda bir şekilde doydu. Fakat yemekten bir zevk alamadık. Buna sebep olan şeyin istemekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hocanın tek gayesi skoru elde etmek. Haklımı? Haklı iyi oyuna puan verilmiyor. İçerde kaybedilen puanlar hocanın ömrünü tüketir.

Kadro tercihlerini ve oyuna müdahalelerini anlayamadığımı her fırsatta söyledim. Denizli maçında Adem’i ön libero oynatmak, Ahmet’i kesmek akılcı tercih değildi diyeceğim fakat Kanatsızkuş oyunun hiçbir bölümünde olmamasına rağmen gol atmış, hocasını ve kendisini kurtarmıştır. Adem’in karabalık içinde oynayamayacağı belliydi ve öylede oldu oraya müdahale şarttı. Hoca bunu gördü. Golünü atmış ve sol önde oynattığın santrafor oyuncuyu çıkarmak, en doğru tercihken Cueva’yı oyundan çıkarmak doğru bir tercih olmadı. Bu değişiklikle oyun tamamen savunma yapmamızı zorunlu kıldı. Topu tutacak takımın sahasından çıkmasını sağlayacak oyuncumuz kalmadı ve kalan sürede topu Denizli oynadı. Bir gol atabilselerdi beklide maç çok daha zor geçerdi.

Evinde kaybetmeme serisini devam ettirmemiz, bay haftasına ve milli araya galibiyetle girmemiz moral açısından çok önemliydi. Bu ara dinlenme değil, eksikleri tamamlamak için fırsat kabul edilmelidir. Önümüzde Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından oluşan zorlu bir süreç var. Bu maçlardaki puan kayıplarımız bizleri mutlu etmeyecek bir duruma düşürebilir. Oyuncularımızın iyi çalışıp, kendilerine iyi bakmaları gerekmektedir. Özelliklede koronadan oyuncuların korunması sağlanmalıdır. Dışarıda yemek yemelerine ve gezmelerine sınır getirilmelidir. Tesise giren çıkan personel kendine dikkat etmelidir.

Esen kalın, maske takın, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edin!