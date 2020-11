BİR KUTLU UYANIŞ

Şüphe yok ki dünya dengeleri yeniden kuruluyor. Yenidünya düzeninde Türkiye Sanayiden Tarıma Savunmadan Eğitime Sağlıktan Bilime her alanda çığır açacak gelişme ve değişimlere adeta damgasını vuruyor.

Bir taraftan bölgesinde terör koridorlarına müsaade etmiyor gerekse diğer ülkelerin bölünmesini engelleyici tedbirleri anlık alabiliyor. Denklem farklı iken bir bakıyorsunuz Türkiye’nin sürece dâhil olması ile denklem allak bullak oluyor.

Peki, bunlar tesadüfen mi oluyor. Olmuyor! Birileri gecesini gündüzüne katıp bu millet için senin için benim için çalışıyor. Peki ya bizler ne yapıyoruz, ekonomi çok kötü, döviz aldı başını gitti altının yanına yaklaşılmıyor diyip duruyoruz. Ülkenin pandemi sürecinden geçtiğini bütün ülke ekonomilerinin daraldığını dünyada binlerce büyük şirketin battığını dış güçlerin açıkça söylemekten çekinmediği “ekonominizi hedef aldık” sözlerini görmezden gelerek bu adam yapamıyor ekonomi bitmiş batmış kimse evine ekmek götüremiyor sözlerini duydukça insanların bu kadar nankörlük etmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Pandemi sürecinde devletin esnafa ve vatandaşa verdiği o kadar destek ne oldu. Ne olduğunu ben söyleyeyim arabalar yenilendi evler değiştirildi, bolca altın ve döviz alındı ama eve ekmek götüremedik. Devlet bu paraları öderken bu süreçten esnaf etkilenmesin şirketler etkilenmesin istihdam etkilenmesin üretim devam etsin dedi. Ama benim vatandaşım olur mu döviz artıyor altın artıyor araba artıyor ev artıyor üretime katsam yüz liram yüzyirmi lira olur ama dövize altına arabaya yatırsam ikiye katlar niye riske gireyim ki. Sonunda yine suçlu devlet oluyor. Bugün üç kuruşluk maddi menfaatimize devletimizin bekasını değişmeyelim. Bugün her zamankinden daha fazla devletimizin arkasında durmalıyız. Bugün Azerbaycan’ dan Libya’ ya Suriye’ den Doğu Akdenize kadar hemen her alanda devlet bir savaş veriyor. Ve Elhamdülillah girdiği her savaştan her cepheden zaferle ayrılıyor. Gelin 2000 öncesi Türkiye’ yi unutmayalım. O yokluk yoksullukla insanlar mücadele ederken birde dış ülkeler tarafından üçüncü sınıf ülke muamelesi gördüğümüz yılları bi hatırlayalım. Bunları hatırlayalım ki bugün ki kazanımlarımızı görebilelim. Bu kutlu uyanışında her alanda frangalarından kurtulan tam bağımsız Türkiye’mizin oluşmasında Devletimizi Rabbim muhafaza ve muzaffer eylesin. Bu haftaki yazıma son verirken Can Azerbaycanımızın Karabağ Zaferi iki devlet tek millet Türk Milletine mübarek olsun.

