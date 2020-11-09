2 GOL 3 PUAN

Yeni Malatya doğru taktik anlayışı ile sahaya çıktı. Önde baskı kurdu. Rakibin hatasını iyi kullandı. Maçı da 17 dakika da bitirdi.
Kubilay ve Acquah ile gelen gollerden sonra takım iyice rehavete kapılınca oyunun kontrolü tamamen Denizli'ye geçti.
İlk yarı bitene kadar kendi sahasına çakılı kalan ekibimiz rakip tarafından adeta ablukaya alındı.
Baskı o kadar arttı ki Hamza hoca devreyi beklemeden ağır kalan Cueva’nın yerine Yusuf’u almak zorunda kaldı.
Tabi Cuvea da bu durumdan hoşnut olmayınca çıkarken mırın kırın etmeyi de ihmal etmedi.
Aslında bugüne kadar iyi dediğimiz Semih, Adem, Hafez ve Zeki de düşük performans sergileyince elimizi kolumuzu bağlayıp 70 dakika rakibin ceza sahamızda ki sortilerini izledik.
Bu baskı da tek görebildiğim, Hadebe’nin defansta kuş uçurtmaması ve tabi ki haftalardır büyük bir heyecanla izlediğim Abdulsamed’in mükemmel kurtarışları oldu.
Hakem bana göre vasat bir maç yönetti 2-0’dan sonra bütün taktir haklarını rakip lehine kullandı.
Yeni Malatya’nın geçen hafta Beşiktaş karşısında bu hafta Denizli karşısında sergilediği futbol hiçte umut vermiyor.
Orta saha bu kadar dağınık olduğu müddetçe bizi oldukça zor günler bekliyor.
Güzel olan tek şey bay ve milli araya moralli giriyoruz. Umarım bu ara bize iyi gelir.
Not: Uzun yıllar birlikte program yaptığım gazeteci abim Şenol Yalvaç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Genç yaşta aramızdan ayrılan güzel insan mekanın cennet olsun.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.