ASLAN MI KEDİ Mİ GÖRELİM

Sevdiklerinizi sadece fiziksel şiddetten korumayın.

Psikolojik şiddete maruz kalmalarına da izin vermeyin. Biraz dertleşelim:

Takıntıları olan ve maalesef bu takıntılarına kendilerini kurban edenler her yerdeler.

Bu hastaların kendilerini gördükleri yeri tahmin etmeye çalışmak tam anlamıyla boşa zaman harcamaktır.

Tek başınıza mücadele etmeye çalışmanız ise büyük bir enerji kaybına sebep olurken sizi felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir.

Dostlarınızdan yardım istemekte tereddüt etmeyin. Üçüncü göz her zaman iyidir.

Size akıl hocalığı yapmaya çalışan sahte dostlarınızla değil yargılamadan dinleyen ve çözüm odaklı hareket eden gerçek dostlarınızla sıkıntılarınızı paylaşın. Bu sizi çözüme götürmese dahi rahatlamanızı sağlayacaktır. Ve istesenizde, istemesenizde, farketsenizde, farketmesenizde çözüme giden ve doğru olan yola girmenizi sağlayacaktır.

Takıntılı bir ruh hastasının en büyük silahı korkularınızdır. Size yönelik yapabileceği en büyük saldırı da genelde yalnızlık cephesinden olur. Önce sizi yalnızlaştırıp sonra saldırıya geçerler. Bunun türlü yolları vardır. Onlara güven duyduğunuz dönemdeki onlarla yaptığınız her türlü özel paylaşımınızı ifşa etmek ahlaksızlığı yine onlar için gayet normaldir.

Hedefleri siz değilsiniz. Egolarını tatmin etmekten başka bir gayretleri yoktur.

Onlara kimse hayır diyemez, yaratılmışların en üstünüdürler! Doğruyu onlar bilir! Gerçek olan sadece onların doğrularıdır! Yanlış yapmazlar! Onlara kimse yanlış yapamaz! Yanlış yapanlarda onların kurduğu mahkemede yargılanıp en ağır cezaya çarptırılırlar! Davacı onlar, savcı onlar, avukat onlar, kaleminizi kıran hâkim onlar, cellat onlar...

Onları kendi silahları ile vurun.

Sizi yalnızlaştırmasına müsaade etmeyin. Ve göreceksiniz ki sizin sayınız arttıkça onlar yalnızlaşacak. Kendilerini yiyip bitirecekler...

O heybetli aslana bakmayın, sizin sayınız arttıkça onlar kediye dönüşecek...

Aklınızda soru işaretleri eksik olmasın...