HAMZA HOCANIN NİYETİ

Hedef veya amaç Hamza hoca’nın gitmesi veya gönderilmesi değil. Sistem ve sistematik olarak kafasında oluşturduğu aynı adam, aynı zaman ve aynı kişiyi değiştirme takıntısı sorun. Oyuncu kötü oynarsa kadroya dahi almazsın, formsuz olursa kesersin bunlara eyvallah.

Ancak son üç müsabakadır sahada en iyi görülen üç oyuncudan biri olan Acquah takıntısı asıl tartışılması gereken durumdur. Evet oyuncunun bireysel tepkisi haddini aşmış olabilir. Ancak buna meydan veren ve oyuncuyu bu kadar geren Hamza hocanın bireysel takıntısıdır. Şahsen Acquah’ın kaptan kolluğunu yere atmasına veya oyundan alınırken Hamza hocaya yapılan reaksiyona bende katılmıyorum. Sonuç olarak zarar gören Yeni Malatyaspor.

Özellikle takım kadrosunda en zayıf olan mevki itibarı ile orta saha oyuncularını zamansız oyunda alırsan bu sadece takıma zara verir. Hamza hocanın bu kadar takıntılı ve kinci olduğunu tahmin edemezdim. Artı sana ve takıma yarayacak bir oyuncuyu medyanın ve taraftarın önüne atması ayrıca Hamza hocaya hiç ama hiç yakışmadı. Oyuncuyu motive edecek ve takıma kazandıracak olan teknik kadrodur.

Son yapılan hatalardan dolayı kalması veya gitmesi ile alakalı yapılan eleştiri ve yorumlara bakıyorum. İnsanlar kelle istiyorlar. Ben bu anlamda şimdilik teknik adam değişimine karşıyım. Kulüp başkanı Hamza hoca ile bir toplantı yapıp bu tür takıma zarar verilecek olayları masaya yatırması lazım. Şayet Denizlispor müsabakasın da Hamza hoca aynı tavrı ve değişimi yaparsa ben art niyet ararım ve Hamza hocanın kasıtlı yapıp takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olduğunu düşünürüm. Önümüzde az bir zaman var. Bekleyip göreceğiz. Hamza hocanın niyeti Denizli maçında belli olur. Ondan sonrası iyisiyle kötüsüyle değerlendirilir. Amaç ve hedef takımın iyi gitmesi başka bir düşüncesi olan var ise yol yakın iken köylü köyüne yolcu yoluna gitsin.