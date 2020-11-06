YOLCULUĞUMUZ NEREYE?

İnsanlık olarak Âdem ve Havva’dan beri en iyi bildiğimiz eylemdir yolculuk. Ruhlar âleminden anne karnına, anne karnından dünyaya, dünyadan da ahirete uzanan dört aşamalı bir yolculuk. Gençlerin çok kullandığı level atlamak gibi bir şey. Bir önceki düzeyden bir sonrakine geçiyoruz. Enteresan olan da şu ki her geçtiğimiz bölümde öncekini hatırlamıyoruz. Yaratan (C.C), oyunun kuralını böyle koymuş. Sonrası… Sonrası ebedi kalış. Ya cennet ya da cehennem.

Birinci aşama, imtihana hazırlık. İlk olarak yokluktan ruhlar âlemine doğuş. Bu evrede ruhlarımız yaratılmış ve ilerde gönderilecek başka bir dönemde imtihana tabi tutulmayı kabul edişimize yönelik bir söz vermişiz . “Hani Rabbin Âdemoğullarından -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? "Elbette öyle! Tanıklık ederiz" dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde, "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz (Araf,7/172)

Ayet-i kerimeden anladığımız kadarıyla her bir insan imtihan edilmeyi ve dünyaya gelmeyi berzahı âlemde kabul etmiş. Dahası koşullardan da haberi var. Yaratıcıyı görmeden kendisine verilen akıl nimetini kullanarak İnsan olarak yaşamayı taahhüt etmiş. Esasında bunun üstesinden gelecek kabiliyette yaratılmıştır ancak neyi yüklendiğinin farkında değildir. Göklerin, yerlerin ve dağların bile yüklenemeyeceği kadar ağır olan bu sorumluluğu zalimce ve cahilce üstlenmiştir(Ahzab,72-73).

Ve insanın dünyaya geldiğinde bu sözü unutacağının bilgisi yine Kur’an-ı Kerim de verilmiş. Gerçi insan fıtraten verdiği söze yönelmeye uygun yaratılmıştır ancak vahiyden başka bir kaynaktan da bunun bilgisini asla alamayacağı ve hatırlayamayacağı gerçeği de dile getirilmiştir.( Maide, 5/7).

İkinci aşama; Sınava girmeyi kabul eden insanın karanlık ve dar bir mekânda (anne karnı) yaratılma aşamasıdır. Ruhlar âleminden anne karnına doğuş. Yaratıcı (C.C); insanı bu aşamayı incelemeye davet eder. Fizik, matematik ve biyoloji kanunlarıyla süslenmiş muhteşem bir sanat gösterisidir. Aklını kullananların rahatlıkla yaratıcıya ulaşabilecekleri bir delildir ve Allah(C.C) keyfiyetini -en azından bizim- bilmediğimiz üç safhadan bahseder kerim kitabında: “...Sizi de annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratışın ardından diğerine çevirerek yaratıyor. Rabbiniz olan Allah işte budur…” (Zümer, 39/6)

Üçüncü aşama yani anne karnından dünya hayatına doğuş. Sınava gireceğimiz yer burasıdır artık. İmtihanın amacı çok basit ve net olarak ifade edilir. Allaha iman etmek ve iyi işler yapmak “O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. (Mülk, 67/2)”

Amaç basit olsa da sorular zordur. Herkese donatıldığı kabiliyetler ve dünyada kullanmak için verilen araçlarla ayrı ayrı soru sorulur. “Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız.” (Ali İmran, 2/186) “Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.” (İnsan,76 /2)

Dünyada ki bu kısa ve zorlu hayat bir yine yol metaforu ile anlatılır. O yol; Yüce yaratıcının isimlendirdiği “Sırat-ı Müstakim” dir. Yani doğru yol. Bundan başka bir yol tutanların ki delalettir ve müminler her gün namazlarında okudukları fatiha suresi ile kırk defa rablerinden kendilerini sıratı müstakim üzere eylemesi için yardım isterler.

Ve nihayet dördüncü aşama olan ahiret gelir. Dünya hayatından ahirete doğuş. O artık son düzlemdir. İnsan, sınavı geçenler ve geçemeyenlerin ayrıldığı mekâna ulaşmıştır. Sonsuza kadar yaşayacağı bu hayatta, dünyada iken salih amel adına ne getirdiyse onu kullanacaktır. Ancak dünya hayatının cazibesi ve şeytanın aldatmacası insan için çok büyük bir tuzaktır. Bu yüzden Rabbimiz dünyadakilere şöyle seslenir “Fe eyne tezhebun” (O halde bu yolculuğunuz nereye?) (Tekvir 81/56)