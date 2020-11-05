EVDEKİ HESAP TUTMADI

İstenilen skorları alamasak ta umut vadeden bir oyun anlayışımızın olduğundan bahsetmiştik. Gençlerbirliği maçında tamda umut ettiğimiz futbolu görmeyi beklemiştik. Skoru aldık fakat oyun olarak umduğumuzu bulamamıştık. Sırada bizim için Beşiktaş’la oynanacak maç vitrin maçıydı. Tüm Türkiye’nin gözü burada olacak, hafta boyunca konuşulacaktı. Futbolcuyu motive etmeye gerek yoktu. Onlarda kendilerini gösterecek ve güzel bir maç izlemeyi ve takımımızla gurur duymayı beklemiştik. Kaybetsek dahi kazançlarımızın olacağını ummuştuk. Maalesef evdeki hesap, Vodafone Arena’da tutmadı.

Kadro tercihlerini ve oyuna müdahalelerini anlayamadığımı, eksikliklerden dolayı bu durumu anlayışla karşıladığımı, Beşiktaş maçına artık bu atmosferi kaldıracak ve ideale yakın bir takımla çıkacağını umduğum Hamza hoca yine bini yanılttı. En azından kaleci ve Kanatsızkuş’u tercih etmeyeceğini düşünmüştüm. Fakat nedense Hamza hoca istikrarlı bir şekilde kadroyu korudu ve aynı değişiklikleri yaptı. Beşiktaş’ın sahasında topa hakim olacağını ve baskı kuracağını biliyorduk. Bizim savunma yapmamızdan daha doğalı yoktu. Fakat bu kadronun top kapıp kaybetmeden hızlı kontraya çıkması için uygun muydu? İleri çıkmak için topu saklayan, kaybetmeden üç beş pas yapan, dripling yapan oyuncu kalitesi var mıydı? Yoktu tabi ki.

Aslında gol girişimi yapamayan, bireysel olarak etkili oyuncuları formsuz olan, sadece topa sahip Beşiktaş karşısında ne top kapabildik nede hücuma çıkabildik. Bizim beceriksizliğimiz ve Beşiktaş’ın bizi çıkarmaması oyunu kilitledi. Sadece savunma yaparak oyunu oynamak zorunda kaldık. Yapılan hamlelerde sinir bozucu oldu. Takım puan kaybettiği gibi özgüvenini ve huzurunu da kaybetti. Oysa zevkli bir oyun sonunda yine yenilebilirdik fakat huzurumuz bozulmazdı.

İster iyi oynasın ister kötü, aynı kişilerin alışkanlık olmuş gibi değiştirilmesi sinir bozucu. Gole ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda oyunu çözebilecek yetenekli tek oyuncunuzu da oyundan çıkarmak anlaşılır değil. Keşke Hamza hoca haklı çıksa da biz yanılsak.

Sadece savunma yaparak tamamladığımız maçı değerlendiren ulusal medya fırsatçılık yapmış ve eleştirilerde aşırıya kaçmıştır. Kötü oynadığımız gerçek. Biz oyunu çok geride kabul ettiğimiz için çıkamadığımız gibi Beşiktaş’ta bizi çıkarmadı. Bir taraf işini iyi yaptı, bir taraf yapamadı ve kaybetti. Hepsi bu kadar.

Denizlispor maçı ile içerdeki olumlu grafiğin devamı için galibiyet şart oldu. Aksi bir sonucu düşünmek istemem. Hamza hocanın şimdiye kadarki süreci değerlendirip kendince dersler çıkarması iyi olur. Hamza hocayı seviyoruz ama takımımızı daha çok.

Esen kalın, maske takın, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edin!