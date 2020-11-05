Malatya’nın Mükemmel Durakları

Malatya’da yağışların başlamasıyla birlikte bir problem de ortaya çıktı. Özellikle otobüs duraklarında bekleyenlerin büyük bir çoğunun şikayetçi oldukları konu, otobüs duraklarının vatandaşları yağmurdan koruyamaması. Vatandaşlar yağmur esnasında sığındıkları durakların kendilerini koruyacağını düşünseler de durak içerisinde şemsiye açmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Gerçekten de öyle. Bizzat gidip denetim ve gördüm ki, duraklarda bekleyen vatandaşlar gerçekten de durak içerisinde şemsiye açmak zorunda kalıyorlar. Ha dışarda beklemişler ha durak içerisinde, hiçbir farkı yok. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bu durakları değiştirmesi gerekiyor.

SENSÖRLÜ MUSLUKLAR OLMALI

Ayrıca günlerdir şikayetçi olduğum ve MASKİ’ye kadar yazdığım bir konudan söz etmek istiyorum. geçtiğimiz Gün BUSABAH gazetesi muhabirlerinden Mutlu Sarıgül de bu konuyu haber yapmıştı. Bazı esnaflar çeşmelerin musluklarına taktıkları hortumlarla dükkanlarını yıkıyorlar ve suyu dakikalarca boş yere akıtıyorlar. Milli servetin bu şekilde akıp gitmesi vicdanları zedeliyor. Şire Pazarı’nda suyu boş yere kullandıkları, kayısı yıkadıkları, suyu israf ettikleri gerekçesiyle orada bulunan çeşmenin musluklarını söken MASKİ, burada israf olan suya sessiz kalıyor. Elbetteki muslukların sökülmesine, suyun kesilmesine bizler de karşıyız ama MASKİ bu konuda sessiz kalmamalı. Merkezdeki musluklara hortum takılıp boş yere o sular israf edilmemeli. Bundan dolayı MASKİ’ye çağrım, derhal harekete geçip, musluklar sensörlü musluklarla değiştirilmeli. Böylelikle hem vatandaşlar susuz kalmaz hem de sular boş yere akıtılıp, israf olmaz…