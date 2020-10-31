İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan kısa çalışma ödeneği denir ve kısa çalışma ödeneği hayatımızdaki yerini pandemi ile birlikle aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için destekler devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği de birçok vatandaşı biraz olsun rahatlatıyor.
Kısa Çalışma Ödeneği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.