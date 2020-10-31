Bu Takım Keyif Veriyor

Geçen sezonki acı tecrübeden sonra bu sezon sil baştan yenilenen kadrosuyla yürek ferahlatan bir performans ortaya koyan Yeni Malatyaspor, yarınlara dair beklenti çıtamızı daha yukarılara taşıyacağa benziyor.

Zira tribünde izlerken geriye düştüğünde bile nasıl olsa bu takım bir reaksiyon verir diye düşünmekten alıkoyamıyorsunuz kendinizi.

‘Kaliteli futbol kaliteli futbolcularla oynanır’ denkleminin tezahürü olarak her maç üzerine koya koya giden Kaplanlarımız şu pandemi sürecinde gevşeyen sinirlerimize masaj etkisi yapıyor adeta.

Geçen sezon takım her kötü sonuç aldığında ‘eğleniyor muyuz beyler’ diyenlerin seviyesine düşmeden, en vakur halimizle, en ayakları yere sağlam basan duruşumuzla bu takımı ayakta alkışlamaya devam edelim.

Övgümüz de yergimiz de sahadaki sonuca göre olmasın.

Saha içi ve dışındaki mücadeleyle akıtılan alın terine olsun.

Hamza hocanın Acquah değişikliğinin nedenini sorgulayalım fakat hiçbir teknik adamın cesaret edemeyeceği Abdulsamed hamlesini de alkışlayalım.

Başka takımlarda başka teknik adamların verim alamadığı Kubilay’ı on birde başlatmasına soru işareti koyalım ama bu futbolcudan galibiyet golüyle tam verim almasının hakkını da verelim.

Velhasılıkelam geçen sezonki deneyimimizi yolumuzu aydınlatması için projektör olarak kullanıp, aynı yanlışlara düşmeden sindire sindire gitmeliyiz.

Geçen sezon geçen yılda kaldı.

Birbirimize karşı kin gütmeden, rövanşist duygular beslemeden bu fırsatı iyi kullanıp farklı hedeflere yelken açmanın tam vaktidir.