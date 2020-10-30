Bizim Mahalleye Özeleştiri

Serveri enbiya resulullah (s.a.s) efendimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesinde onu anmak adına iki kelam etmek bize düşmez mi? Müsaadenizle onu hatırlatan birkaç cümle de biz kuralım.

Fakat bir takım çekincelerimiz yok değil.

Bir hafta boyunca dijital platformlarda peygamberimizin sözlerini paylaşmalar, sosyal medya hesaplarında şuursuzca bunları durum yapmalarla onu anlayabildik ya da anlatabildik mi? Diyelim ki anlatabildik. Peki, muhataplarımız da onca bilginin üzerine boca edilmesiyle bir bıkkınlık oluşmaz mıydı? Her bir kelimesi ile manevi yaralarımıza merhem olacak bu bilgiler ve paha biçilmez ilkelerin dijital çöplerin altında kalma ihtimali yok muydu?

“Güzellikleri bu çağda anlatabilmek ciddi bir mücadele… Görsel bir ormanın içinde dijital zehirlenme yaşıyoruz” diyor Mevlana İdris. Bu haklı tespitin karşısında endişelenmek te haksız mıyız?

Lâkin yazdıklarımızın kendisine fayda vereceği bir kişinin bile var olabileceği ihtimali bizi cesaretlendiriyor. Acziyetimizi itiraf ederek belki sadece bir konuyu, tek bir konuyu aktarmaya çalışabiliriz. Dozunda verebilirsek muhtemeldir ki duyanlar bizden daha iyi anlayabilirler.

Efendim, konumuz: Müslümanların, din kardeşlerine karşı kötü duygularla; merhametsiz, müsamahasız, kıskanç ve acımasız eleştirilerle yaklaşırken karşı mahalleye karşı güzel duygularda cömert davranmasıdır. Bir çocuğun büyüyüp iyi işler yaptığında anne babasının gözünde hala çocuk kalması gibi Müslümanlar kendi içlerinden çıkan başarılı insanlara aynı muameleyi yapıyorlar. Onların kendilerinden ya da başkalarından daha iyi olabileceğini kabul edemiyorlar. Alkışlayamıyor, yaptıkları güzel işleri takdir edemiyor, elde ettikleri kazançları onlara layık görmüyorlar.

Elin gâvurunun hezeyanlarını ilke kabul edip ballandıra ballandıra anlatırken, kendi milletinin içindeki düşünürlere burun kıvırıp, sefil bir hayata mahkûm edip, öldükten sonra ancak kıymet veriyorlar.

Siyaseten başarılı olmuş akla hayale gelmedik güzel işler yapan memleket sevdalısı nice değerli şahsiyetlere acımasızca “ama sen para kazanmışsın mücahitlikten müteahhitliğe yol almışsın” yollu vebal yüklü eleştiriler getiriyorlar. Yaptıkları hizmetleri görmezden gelerek nankörlük ediyorlar.

Makam mevki kazanmış başarılı kadınlarımıza başörtüsünün şekli, arabasının markası, kıyafetlerinin kalitesi, kullandığı aksesuarın üzerinden hatta özel hayatının ayrıntılarından saldırıyorlar.

Yokluktan yoksunluktan tırnakları ile kazıyarak çıkan, fabrikalar açıp şirketler kuran, mülkünü artıran Müslümanlara ‘ama’lı ‘fakat’ lı cümlelerle başlayıp züht yaşantıyı öven sövgüler yapıyorlar.

İlim konusunda dünya standartları ölçüsünde kendini geliştirmiş yada kalemi güçlü gençlerimize yeterince kıymet vermiyor, adında Müslümanlık alameti olmayan her yabancıya kuzusunu emziren koyun merhameti gösteriyorlar. Bizim gençlerimiz ise onlara kendilerini beğendirmek için iki kat fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü o gençlerin hata yapma lüksleri yok. Beyaz bir elbise gibi üzerlerine gelen her tozu anında temizlemek zorundalar.

Mesai arkadaşının yükselişini hazmedemezken karşı mahalleden birinin kendini yönetmesine razı olan, Müslüman kardeşinin hayat standartının artmasından rahatsız olurken inançsız insanların yaşantısına gıpta ile bakan bir davranış içine girmişiz Müslümanlar olarak.

Bu garabet durumun sebebi nedir? İçimizdeki aşağılık kompleksi mi bilemiyorum ama gençlerimize bu duygunun geçmemesi için rabbime niyaz ediyorum. Hepimiz tekrar hatırlayalım ki izzet ve şeref bütünüyle Allah’ın yanındadır. Müslüman ihtirama en layık kişidir.

Bu arada konumuza delil olarak, peygamberimiz (S.A.S)’i anlatan bir ayet-i kerimeyi zikretmenin sırası geldi. Dikkatle ve rikkatle görelim lütfen.

“Muhammed Allah’ın Elçisidir. O’nun yanında yer alan Müslümanlar ise, inkârcılara karşı son derece kararlı ve çetin, birbirlerine karşı ise çok şefkatli ve merhametlidirler.”(Fetih Suresi 29.ayet)

Aman yarabbi! Sen bizden inkârcılara karşı takınmamız gereken tavrı beklerken nasıl olmuş da o tavrı Müslümanlara karşı göstermişiz?

Bu sorunun kendi içimizde dozunda bir özeleştiri olması dileğimizle Mevlidi Nebi haftanız mübarek olsun