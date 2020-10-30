Geri Dönüşün Belirtileri

Yeni Malatyaspor sezona başlarken transfer eksikliği ve acil mevkilere alınmayan oyuncular sebebi ile ilk üç müsabakada sıradan bir takım görüntüsü verdi. Ancak sonradan takıma katılan Wallace, Semih Kaya, Zeki Yavru, Kubilay Kanatsızkuş, Ertaç Özbir ve Olcay Şahan hamlesi fiziksel olarak hazır olmasalar da mental katkıları ile son üç müsabakada yedi puan alarak ilerisi için umut verdi. Futbolun doğrularını yazarken ve söylerken hala bazı kalemşorların saldırısı var ise sanırım doğru yoldayım. Takım iyi iken hataları ve eksikleri söylenmediği yerde sıkıntılar ve kötü sonuçlar geldiğinde konuşmanın ve eleştirmenin bir anlamı yok. Özellikle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile alakalı düşüncelerimi açık seçik söyleyen biri olarak ve gelişinin isabetli olmuştur tezini savunan bir kişiyim.

Şayet yapılan değişikliklerdeki hataları ve hamlelerin yanlışlığını yazmadığım zaman kendi vicdanımı rahatlatmam. Evet sevilen ve geçmişi başarılı olan en son Gençlerbirliği takımın da tüm sıkıntılara rağmen takımı ligde tutan bir teknik adamın sahiplenilmemesi bence yanlış bir yaklaşım olur. Ancak son müsabakalarda özellikle Aqcuah ile alakalı erken değişiklik kararı bence sorgulanması gerekir. Yeni Malatyaspor’un liderlik özelliği olan bir oyuncusunun böyle sıra dışı bakış açısı ile oyundan alınması bana göre yanlış. Evet oyuncu kart görür veya formsuz olur kadroya dahi almaması doğal. Ancak takımın özellikle orta sahadaki tek banko oyuncusu olan Aqcuah’ı sürekli zamansız oyundan alınması takım oyununu da olumsuz etkilemiştir. Hamza hoca tabi ki artı değerleri olan bir teknik adam, Abdulsamed hamlesi takdir edilecek bir cesarettir. Fakat iyi yapılanların yanında oyun formatında kadro seçiminde ve hamlelerde biraz daha dikkatli olması takımın menfaatine olur. Sakat ve cezalı oyuncuların olması tabi ki kadro tercihlerinde kendisini zorlayabilir. Ancak Karim Hafez’in asıl mevki dışında takıma katkı yapmayacağını Gençlerbirliği karşısında göstermiştir. Cueva on numara pozisyonu dışında fazla katkı sunmaz diye düşünüyorum.

Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş müsabakasında sakatlığı geçen takım kaptanı Adem Büyük ve Chebake’in katılımı hocanın kadro seçiminde de elini güçlendirir kanaatindeyim. Pazar günü oynayacağımız müsabakada sabırlı ve savunmasını iyi yapan ön tarafa çıkacak final paslarında fazla hata yapmayan Yeni Malatyaspor puan ve puanlar ile neden gelmesin? Bunun için özelikle Ahmet Ildız ve Cueva’nın daha kontrollü ve sakin olması özellikle öne atılan toplarda biraz daha çabuk olmaları Tetteh’in ofsayda düşmemesini sağladığı gibi zengin pozisyonlar ile rakip kalede olmamızı sağlar. Şu an görülen takımda hasta ve sakatlar olmazsa tam kadro ile oynayacağımız müsabaka Yeni Malatyaspor adına önemli bir kazanım olur.