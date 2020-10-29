Altın Rekor Kırıyor

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte iç piyasada altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti.

500 lira seviyesinde olan gram altın, 505 TL’ye yükselerek rekor tazeledi.

Altın Dün akşam saatlerinde 500 TL'yi gördü.

Bu yükselişin nedeni dolar fiyatının yüksek olmasından kaynaklı. Şu anda 1 dolar 8.24 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatları şu anda gram altın 505 TL, çeyrek altın 820 TL, yarım altın bin 640 TL, cumhuriyet altını ise 3 bin 370 TL'den işlem görüyor.

Altına talep bir iki haftadır çok yüksek değil çünkü vatandaşlar altının yaz mevsiminde hızlı şekilde yükseldiği dönemde hem düğün alışverişi için hem de yatırım için alımlarını yaptılar.

Genelde talepler gram, çeyrek ve cumhuriyet altınına talep oluyor. Sene sonu tahmin ONS dolar bazında bu şekilde gider diye bekliyoruz. Amerika'daki seçimler doların ve altının akıbetini belirleyici olacaktır.

Altın uzun vade de her zaman güvenli limandır.