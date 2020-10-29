Üç Puandan Da Ötesi

Yeni Malatyaspor’umuz altıncı hafta sonunda, sekiz puanla ilk onun içinde olması benim için başarıdır. Her ne kadar lig başlangıcında olumsuz bir hava oluşmuş olsa da, yapılan iki stoper transferi bir anda her şeyi değiştirdi. Şimdi pozisyona giren, gol atan, topa ve oyuna zaman zaman hakim olan, rakibe pozisyon vermeyen ve gelecekte daha iyi olacağını düşündüğümüz bir takım izliyoruz.

Lige hazırlanırken transferlerdeki gecikmelerden dolayı, sıkıntılı bir süreç yaşayıp, kadro ve hamle tercihlerine saygı duyduğumuz Hamza hocanın tecrübesi ve kişiliği konusunda laf söylemek haddimiz değil. Fakat kadro tercihleri ve oyuna müdahalelerini garipsediğimi söyleyebilirim. Gençlerbirliği maçı için, bu hafta özellikle hücum gücümüzün testini yapacağımız bir maç olacak, hem topa hem oyuna sahip olup, bol pozisyonlu ve gollü maç olacağını düşünmüştüm. Fakat ne beklediğim gibi bir kadro nede oyun oldu. Kadro yaparken beklide hocamız uzun vadeli düşünüp, her oyuncuya şans vereyim, hepsini rekabet içinde ve umutlu tutayım. Hepsine ihtiyacım olacak diyerek yapıyor herhalde. Kubilay tercihi eleştirilir. Oyunda hiç yok ama adam gol atmış. Erkan’ın yerinde Hafez, Hafez’in yerinde Lukoki ile başlana bilinirdi. Acquah’ın değişimi erken oldu. Erken gol yemiş ve İki duran toptan gol bulmuşuz. Sanki biraz maçı riske atmışız gibi geliyor. Tek güzel olan üç puandı.

Evinde kaplan olmak, rakibe zor deplasman hissini vermek bizim için çok önemliydi. Üç puan almaksa tabi ki harika. Ekonomi, iç huzur, istikrar ve özgüven sağlar. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş maçını çok merak ediyorum. İçsel olarak kendiliğinden motive olacak futbolcularımızın gerçek gücünü ve yeteneğini görme fırsatımız olacaktır.

Kupada elenmesiyle birlikte tüm dikkatini ve gücünü lige verecek olan Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluk iddiasının ciddiyetini belirleyecek bir maç oynayacak. Deplasman da olsa galip gelmesini alışkanlık haline getirmeyi ve istikrarı yakalamayı bilmeden şampiyonluk zor. Ofspor’a konuk olan takımımız için ciddi bir sınav olacak. Umarım gülen taraf biz oluruz.

Bu hafta iki önemli günü yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, silah arkadaşları ve yüce Türk milletinin büyük mücadelesiyle kurulan Cumhuriyet'in 97. Yılını ve Peygamber efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandilinizi tebrik ederim.

Esen kalın, maske takın, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edin!