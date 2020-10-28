Yüz yüze eğitim başladı... Çocuklar çok mutlu tedbirlerini alarak okula gidiyorlar, arkadaşlarına kavuştular, öğretmenlerini çok özlemişler.

Kızlarımı okula ben götürüp getiriyorum, bahçeye girmeden kapıda bırakıyorum, maskelerini çıkarmamalarını, ellerini sık sık yıkamalarını ve yakın temas kurmamalarını anlatarak.

Biliyoruz anne diyen çocuk sesleri .....tüm annelerin dilinde aynı öğütler.

Öğretmenimizde anlatıyor diyor benim ufaklık.

Peki siz çocuklarınıza neler söylüyor sunuz?...

Okul bahçe ve binasına hiçbir veli girmiyor,

Okullarda kurallar yazılı ve bilgilendirme afişleri asılı her yerde.

Tek kullanımlık veya yıkanabilir maske, ben kolonya tercih ediyorum çantalarında kolay ulaşılabilir bir yerlerde...

Sınıflarda oturma düzeni birer boşluklu ve her öğrenci aynı yerde oturacak şekilde ayarlandı.

Sınıf ikiye bölündü ve haftada 2 gün okula gidiyorlar.

Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirti gösteren öğrencileri okula göndermeyin.

Öğretmenler öğrencileri ile 1 metreden az olan öğretmen daha fazla tedbir alacak siperlik artı maske gibi.

Öğretmenler ve diğer çalışanlarda birbirleri ile 1m sosyal mesafeyi koruyacak.

Evet, çocuklar okula başladı 2 gün yüz yüze 1 gün de uzaktan eğitim alıyorlar.

Peki, çocuğunuz uyum sağladı mı? Sağlamadıysa ne yapmalıyız.

Ailece sohbet edin okulun nasıl geçtiğini anlamak için oyun oynayarak günün nasıl geçtiğini öğrenin, ben hep böyle yapıyorum.

Suçlama dilinden kaçının

Son olarak Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk un şu yazısını okumanızı tavsiye ederim ..

Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil:

“Okulda maskeni çıkarma!” değil, “Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.”

“Kimseye yaklaşma! Değil, “Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.”

“Çok dikkatli ol!” değil, “Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.”

SEVGİYLE....

Kurallara uyacağımız güzel bir gün olsun.