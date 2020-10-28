Herkese Eşit Olun!

Gençlerbirliği galibiyetinde emeği bulunan Hamza hoca ve futbolcuları gönülden kutlarım. Bu ligde 3 maçta 7 puan toplamak sportif açıdan başarı sayılabilir ancak bu eksiklerimizin olmadığı anlamına da gelmez.

Kaldı ki maçın tüm istatistiklerini analiz ettiğimizde dengimiz dahi olmayan Gençlerbirliği’nin Yeni Malatyaspor’a karşı üstün olduğunu görüyoruz. Pas yüzdeleri, topla oynama ceza sahasına atılan şutlar vs. hepsinde Başkent ekibi üstün olan tarafta oynadı.

Tamam yeni bir takım olabilir. Hamza hoca henüz ideal oyun kurgusunu futbolcularına verememiş olabilir. Ligde 6. hafta artık geride kalırken oyun kimliği oturmuş bir takımı hala sahada görebilmiş değiliz.

Hocanın maça sürpriz bir kadroyla çıkması maç öncesinde hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Kararına tabii saygı duyuyorum ama hocam Erkan Kaş ağzıyla kuş dahi tutsa benim gözümde on bir oyuncusu asla olamaz. Kaleci Abdulsamed’e şans verdiği için Hamza hocayı bir kez daha kutluyorum.

Maçta çok fazla yorulmasa da bir iki pozisyonda yine hata yapmadan çok iyi reaksiyon gösterdi. Özgüven kazanması açısından bu tür maçlar genç kalecimiz için büyük avantaj. Sahada üzerine koyarak ilerleyen birkaç isim vardı. Ahmet İldiz, Karim Hafez ve Acquah…

Zaten hocanın oyuna yaptığı müdahaleler yine son dakikalarda yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ahmet ve Acquah değişikliklerini neye göre yaptı anlamak çok güç.

Belki yapılan en doğru değişiklik Kubilay Lukoki değişikliydi.

Tetteh’in sayılmayan golleri hücuma çıkarken kayıp edilen toplar galibiyet alındığı için çok fazla konuşulmuyor. Bu maçtan kazayla 3 puan alınmasaydı neler konuşabileceğimizi hiç düşündünüz mü?

Hamza hoca Beşiktaş maçında bu tarz deneme yanılmalarla sahaya çıkarsa sonu facia ile sonuçlanır. Teknik heyetin ve futbolcuların dersine mutlaka iyi çalışmaları gerekiyor.

Benden söylemesi.

Birkaç cümlede kulüp başkanı sayın Adil Gevrek ve yönetimi için söylemek istiyorum. Madem bu Yeni Malatyaspor tüm Malatya’nın ortak değeriyse tüm kesimlere eşit mesafede olun. Sadece bir taraftar derneğini yanınıza alarak yürürseniz bundan bütün Malatya zarar görür.

Yarın bir gün tribünler taraftara açıldığında birisi alkış tutarken diğeri ıslık çalar bu vebalin altından kalkamazsınız. Gençlerbirliği maçı öncesinde sadece bir taraftar derneğini ziyaret ederek fotoğraf vermek bazı taşları yerinden oynatır.

Ya herkese aynı mesafede olun ya da uzak durun. Verdiğiniz o fotoğraf tarihteki yerini aldı. Bari bundan sonra vereceğiniz fotoğraflara dikkat edin.