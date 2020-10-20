Yapma Hocam !

Yeni Malatyaspor’un çok zorlanacağını tahmin ettiğimiz Konyaspor müsabakasının ilk yarısında rakibe tek pozisyon vermeden gerçekten çok iyi bir ortaya koydu. Özellikle müsabaka öncesinde ısınmada sakatlanan takımın en önemli oyuncusu Adem Büyük’ün oynamaması ve son haftaların en formda oyuncusu Karim Hafez’in korona teşhisi konulması sonrasında sahaya sürülen on bir Fofana hariç görevlerini en iyi şekilde icra ederken rakibe karşı daha pozitif bir görüntü sahaya yansıttılar.

Savunmada iyi oynayan ve son haftalarda çok eleştirilen Erkan Kaş dahil tüm oyuncular gerçek anlamda Konyaspor’a pozisyon dahi vermediler. Bir tek serseri ve dengesi bir ortada yapılan tek hatadan dolayı üç puan alacağımız bir müsabakada iki puan kayıp ile sahadan ayrılan takım Yeni Malatyaspor oldu. Müsabakanın ikinci yarısında deneme yanılma yapan Hamza hoca sahanın en iyi oyuncularından Aquah ve Ahmet Ildız’ı değiştirerek yaptığı hamle ile orta sahayı tamamen Konyaspor hakimiyetine bıraktı.

Allah’tan savunma oyuncuları tek hata dışında hatasız oynayarak mutlak galip geleceğimiz müsabakayı kaybetmekle karşı karşıya getirdi. Aslında bir puan kazanan takım Konyaspor olurken iki puan kaybeden takım Yeni Malatyaspor oldu. Pandemi dolayısıyla takımdaki bazı oyuncuların testlerinin pozitif çıkması moralleri bozarken üç puan ile dönüldüğünde önünü daha iyi gören ve daha rahatlamış bir Yeni Malatyaspor özellikle bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasında daha öz güven ve moral ile çıkacaktı.

Sonuç olarak alacağımız üç puana rağmen tek puan almamızda kısmen de olsa puan hanemize artı olarak yazıldı. Özellikle tecrübeli ve çok güvendiğimiz Hamza hocanın sert orta sahayı yumuşak oyuncular ile değiştirmesi hanesine eksi olarak yazılmış oldu. Bu hatasından ders çıkartacağını umarken önümüzdeki müsabakalarda daha dikkatli olması takım ve kendi adına önemli kazanım olur kanaatindeyim.

Fofana kafa olarak tamamen bitmiş durumda kendisini müsabakaya motive etmeyen ve kafasının başka yerlerde olması takıma hiçbir katkısının olmadığını açık seçik gösteriyor. Devre arasına kadar yapılacak tek şey alacağınız kadar yaralanıp ara transferde en önce ondan kurtulmamız lazım. Kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz ancak kafa olarak Malatya’yı bitirmiş.

Hamza hoca şimdiden merkez orta saha için iki oyuncu için takip ve araştırmasını yapmalı. Alternatifi olmayan tek bölge olan orta saha önümüzdeki müsabakalarda daha çok sıkıntı ve sorun yaşatacak gibi. Tekrardan hatırlatırım.