1 Haftanın Ardından

8 aylık upuzun bir aranın ardından ilkokullar, 8 ve 12’inci sınıflar yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Çocuklar büyük bir heyecan ve kaygı eşliğinde karşıladılar bu haberi ancak biz anneler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü salgının en yoğun olduğu dönemde taşıyıcı görevi gören çocukların okulda kendilerini ne kadar koruyacakları aklımızdaki en büyük soru işaretiydi. Okulların açılacağı haberini aldıktan hemen sonra derin bir araştırma içine girdim, hem fiziki anlamda hem de psikolojik olarak nasıl önlemler almalıyım? Malum 1 hafta geride kaldı ve çokta korktuğumuz gibi olmadı açıkçası. Araştırmalarıma göre aldığım önlemlerden de olumlu sonuçlar görünce bunları sizlerle paylaşmak istedim.

Öncelikle o yaşadığım büyük kaygıyı üçüncü sınıfa giden oğluma hiç yansıtmamaya çalıştım. Evet normal bir süreç yaşamadığımızı ve dikkatli olmamız gerektiğini her fırsatta söyledim ama yormadan. Önceden çocukları okula gönderirken “hadi yavrum Allah zihin açıklığı versin, iyi dersler, derslerini iyi dinle” gibi nasihatlerde bulunurduk. Şimdilerde ise “aman ha maskeni tak, kimsenin kalemini alma, ellerini bolca yıka, hiçbir yere dokunma” sözleri hakim eminim evlerin bir çoğunda. Ama yapmayın ya ben yapmadım çocuğa fazla misyon yükleyerek yormadım ki zaten alışmışlar sekiz aydır. Sadece akşam yemeklerinde rutin sohbetler arasında nasihat gibi değil ama kendi iş yerimde dikkat ettiğim şeyleri onunla paylaşarak aşılamaya çalıştım.

En önemli konu ise maskeydi elbette. Biz pazar günleri maskelerine işaret koyduk karışmaması için. Renkli ve bez maskeler almak yerine eczanelerden yaş grubuna uygun ve koruyuculuğundan emin olduğum maskelerden aldım. Arkadaşlarıyla karışmaması için küçük etiketlerden faydalanarak işaretledik ve çantasıyla dolabında kalması için yedek maske koydum bolca. Kaleminden silgisine, defterinden hırkasına kadar her şeyi etiketledim kırtasiye ürünlerinden de fazla fazla yedek bıraktım. Psikolojik olarak kendini güvende hissetmesi içinde hep fikrini sordum ve onun istekleri doğrultusunda yaptık tüm hazırlıklarımızı. Gitmek istemiyorsa gitmeyeceğinin açık kapısını da bırakarak yaptığımız konuşmalarla baktım ki benden daha hazır ve tedirginliği yok. İşte bir haftayı biz böyle atlattık. Her akşam okuldan gelince yine o heyecanlı ve eğlenceli sesiyle okul anılarını anlatmaya başlayınca evimiz şenlendi. Ayrıca ben söylemeden kendisi anladı okulunun, eğitiminin kıymetini. Çok şükür kazasız belasız atlattığımız ilk hafta hepimizin yüreğine su serpti. Devamı daha da güzel olacak eminim. Ne diyoruz “okul sokaktan daha güvenli.”