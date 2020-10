Milli Ara Sonrası

Yeni Malatyaspor son kazandığı iç saha müsabakası sonrasında verilen milli ara sanırım tüm son dakika transfer yapan takımlar gibi bize de ilaç olmuştur. Semih Kaya, Wallace, Olcay Şahan, Ertaç Özbir ve Kubilay Kanatsızkuş gibi oyuncuların idman eksikliği ve fiziksel yapıları için bir nebzede olsa iyi olmuştur.

Milli aradaki tek eksiklik özel bir müsabakanın yapılmaması. Sonuç olarak Antalyaspor karşısında alınan galibiyet ile taraftarın sesinin kesildiği ve takıma öz güven aşılandığı aşikar. Ancak asıl bundan sonra alınacak saha sonuçları ve kamuoyunun en önemli beklentisi olan mali genel kurulda takımın son mali tablosunu görmek adına atılacak en önemli adım. Saha sonuçlarına bağlı olarak sadece bir müsabakanın kazanılması tabi ki tüm Malatya halkı ve bizlerin en büyük özlemiydi. Fakat pandemi döneminde özellikle alt yapılarda müsabaka oynanmaması dolayısı ile Alt lig takımlarının idman yaptığı sentetik saha ve yanındaki atıl durumda olan yaşlı çınar tesisin yıkılıp bir an önce takımın geleceğinin temellerinin atılacağı gençlerimizi insan gibi bir ortamda çalışmalarını sağlamak şampiyonluktan daha önemlidir.

Takımın genel yapısı sezon başına göre daha olumlu. Ancak merkez orta saha ve bir on numara alınması gerekirken, Antalyaspor karşısında umut veren oyun ile bir anlamda bu transferlerden vaz geçilmiştir. Boş beleş on oyuncu alınacağına adam gibi dört oyuncu alınmış olsa geçen yıl yaşadığımız küme düşme sendromunu artı aklımıza getirmezdik. Temennim milli arada eksiklikler giderilir ve Konyaspor karşısında alacağımız iyi skor sonrasında başkan mali kongre için zaman belirlemeli ve tesisleşme adına adım atmalıdır. Okuyucularım arasında “yahu takım galip geldi. Neyin peşindesin?” diye öz eleştiri yapabilirler. Ancak ben her zaman kurumsal bir yapı ve sağlam alt yapıdan yanayım. Şayet bunları istemek ve yapılmasını yazmak suç ise ben suç işlemeye devam edeceğim. Nerede kırılırsa kırılsın. Yeter ki efsane Malatyaspor’un durumuna düşmeyelim.